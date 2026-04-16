El Barcelona presenta una segunda denuncia ante la UEFA por el arbitraje en la derrota de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid

Es la segunda vez en una semana que el Barcelona se queja al organismo rector por la labor de los árbitros y el VAR. La actual protesta incluye incidentes de ida y vuelta.

El presidente Joan Laporta, en el Godó, denunció un arbitraje “vergonzoso” y enumeró jugadas polémicas: la roja a Cubarsi, la posible mano de Pubill, la expulsión de García, un posible penalti a Olmo y el choque entre López y Musso.

«Quiero felicitar al Atlético de Madrid, pero el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fue una vergüenza», afirmó. «Es intolerable lo que nos han hecho. En la ida no nos pitaron un penalti claro y expulsaron a un jugador cuando era amarilla, porque Giuliano [Simeone] no tenía el balón bajo control. La roja nos perjudicó mucho.

«Ha sido una eliminatoria en la que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho. En el partido de vuelta, Eric García no era el último hombre atrás, [Jules] Koundé estaba llegando. El árbitro mostró amarilla a Eric, pero el VAR lo cambió por roja. El remate de Ferran [Torres] fue gol, la falta sobre [Dani] Olmo fue clara, la sobre Fermín fue grave porque le abrió el labio, y luego amonestaron a Gavi. El chico estaba siendo atendido y ni siquiera le mostraron tarjeta. Es inaceptable».