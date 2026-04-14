AFP
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El Barcelona presenta una queja ante la UEFA por el estado del césped del Atlético de Madrid antes del partido decisivo de la Liga de Campeones
Flick expresa su preocupación por el estado del terreno de juego antes del partido decisivo
Las imágenes mostraron a Flick señalando el césped del Metropolitano y comentando su altura. Eso provocó rumores sobre el descontento del Barcelona antes del decisivo partido europeo.
Según AS, el club aclaró que no hubo queja formal, aunque Flick expuso sus dudas a la UEFA, que revisó el campo según sus protocolos habituales.
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El Atlético desmiente los rumores sobre el estado del campo
El informe indica que el Atlético rechazó las críticas sobre el estado del césped antes del partido de vuelta. Aseguró que estaba en buenas condiciones, incluso mejor que un mes antes. El club destacó que las temperaturas más cálidas de las últimas semanas en Madrid han ayudado a mantener la calidad del terreno del Metropolitano.
La réplica llegó tras la atención generada por el campo en la ida de Copa del Rey contra el Barcelona, cuando un bote extraño del balón durante el primer gol favoreció la goleada 4-0 del Atlético.
El balance desigual del Barcelona en el Metropolitano
Será la tercera vez que el Barcelona visite el Metropolitano este curso. El equipo de Flick ha alternado resultados: perdió 4-0 en Copa y ganó 2-1 en Liga con gol tardío de Lewandowski. Cayeron 4-0 en la Copa del Rey, pero ganaron 2-1 en La Liga gracias a un tanto de Lewandowski en el final. La temporada pasada también vencieron 4-2 en Liga y 1-0 en Copa. Esa familiaridad quizá explica por qué Flick notó enseguida cualquier cambio en el campo antes de un partido tan importante.
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Los cuartos de final de la Liga de Campeones llegan a una fase decisiva
Barcelona y Atlético definirán su eliminatoria de cuartos de la Liga de Campeones en el partido de vuelta en el Metropolitano, con el Atlético 2-0 arriba en el global. El equipo de Flick lidera La Liga con nueve puntos de ventaja, pero otra eliminación copera a manos del Atlético sería un duro golpe para los blaugranas, que deben mejorar mucho para lograr una remontada memorable.