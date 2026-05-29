El Barcelona prepara una oferta por Josko Gvardiol, mientras el Bayern de Múnich ya ha consultado por el defensa del Manchester City

Los rumores sobre el defensa de 24 años crecieron tras confirmar el exfutbolista alemán Lothar Matthäus que el campeón de la Bundesliga busca fichar al exjugador del RB Leipzig.

En declaraciones a Sky, Matthäus confirmó que el club trabaja en su fichaje. «Tengo un jugador en mente y he oído que ya hay consultas», afirmó. «Es un exjugador de la Bundesliga, del Leipzig, que ahora está en el Manchester City; lateral izquierdo que también puede jugar en el centro. Se llama Gvardiol».