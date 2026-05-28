El Barcelona prepara una oferta oficial por Julián Álvarez, quien rechaza al Arsenal y al PSG para fichar por el Camp Nou, su destino soñado

Flick quiere devolver al Barcelona a la cima europea. Después de fichar a Anthony Gordon por 70 millones de euros más variables, el técnico alemán insiste en más refuerzos. Busca goles y ve imprescindible potenciar la delantera para optar a la Champions.

Sabe que reemplazar a Robert Lewandowski, que deja el club, exigirá un esfuerzo conjunto. Por eso el Barça busca un segundo gran fichaje y Álvarez es el objetivo prioritario para completar una delantera de ensueño, capaz de competir en todos los frentes, según Marca.