El Barcelona planea fichar a Piero Hincapié, pese a que el Arsenal tiene una opción de compra de 45 millones de libras sobre el jugador cedido por el Bayer Leverkusen

El Barcelona sigue reestructurando su plantilla para el mercado de verano y Flick quiere reforzar la defensa. Tras fichar a Anthony Gordon del Newcastle United, el club también prioriza a Julián Álvarez del Atlético de Madrid.

Según el Daily Mail, Hincapié se ha convertido en uno de los principales objetivos tras enfriar el interés en Alessandro Bastoni, del Inter. La polivalencia del ecuatoriano, capaz de actuar como central izquierdo y mantener la calma con el balón, encaja con las exigencias tácticas de Flick. A sus 24 años, se le ve como el perfil ideal para modernizar la defensa azulgrana.