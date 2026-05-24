Getty
Traducido por
«¡El Barcelona no tiene dinero!» - Harry Kane califica al jugador del Bayern de Múnich como «el mejor fichaje de la historia», mientras Uli Hoeness se ríe del traspaso a La Liga
Hoeness elogia a Kane como un fichaje que bate récords
El impacto de Kane en el Allianz Arena ha sido transformador, y Hoeness lo deja claro: el capitán inglés ya tiene un lugar destacado en la historia del club. Tras la victoria 3-0 del Bayern en la final de la DFB-Pokal, donde Kane marcó un hat-trick que puso fin a seis años sin título, el presidente honorario le dedicó el mayor elogio.
En las celebraciones, Hoeness declaró a Das Erste: «Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca».
- Getty Images Entertainment
Respuesta contundente al interés de Barcelona
A pesar de su éxito en la Bundesliga, surgieron rumores sobre el interés de grandes clubes europeos, incluido el Barcelona. Sin embargo, Hoeness desmintió de inmediato cualquier posibilidad de que los blaugranas se llevaran a su estrella, recordando las conocidas dificultades económicas del club catalán.
Al ser consultado sobre el interés del Barcelona, Hoeness fue directo y se burló de la situación financiera del club español. Al preguntarle si Kane se quedaría en el Bayern a largo plazo, respondió: «Sí, y además el Barcelona no tiene dinero».
La firme postura del Bayern respecto a la venta de sus estrellas
El veterano directivo recordó que el Bayern no necesita vender a sus estrellas para equilibrar sus cuentas, a diferencia del Barça, que ha enfrentado límites salariales y restricciones financieras en La Liga. El club alemán se mantiene como una de las entidades más estables y prósperas del fútbol mundial.
Hoeness recordó la filosofía del club: «El FC Bayern es un club comprador, no vendedor». Así que, pese al interés extranjero, la directiva no planea vender al eje de su ataque.
- AFP
El futuro de Kane sigue estando en Múnich
Kane se ha adaptado a Baviera y, tras lograr los títulos que le faltaban en Londres, parece feliz en Alemania. El delantero ha expresado su felicidad en Alemania y, según informes, el club ya prepara su renovación para que se quede más allá de 2027. Con el respaldo de la directiva y un récord goleador que desafía a los históricos del club, la idea de que el capitán de Inglaterra deje el Allianz Arena por el Camp Nou parece, sin duda, una fantasía.