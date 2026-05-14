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El Barcelona negocia el fichaje de Joao Pedro, del Chelsea, para sustituir a Robert Lewandowski
El Deco lidera la búsqueda del sucesor de Lewandowski
Deco, director deportivo del Barcelona, busca con rapidez un sustituto de renombre para Lewandowski, quien podría dejar el Spotify Camp Nou este verano. Según medios polacos, Al-Hilal habría presentado una oferta “irrefutable” por el jugador de 35 años, lo que ha llevado al recién coronado campeón de La Liga a rastrear el mercado en busca de un sucesor joven y dinámico.
Según Globo, João Pedro, del Atlético de Madrid, encabeza la lista junto a Julián Álvarez. Tras ganar la Liga el domingo, Deco quiere cerrar el fichaje antes del Mundial. El club mantendrá reuniones en los próximos días para valorar la llegada del brasileño.
- AFP
Una cifra astronómica por la estrella del Chelsea
El fichaje de João Pedro no será barato: el traspaso podría alcanzar los 100 millones de euros, entre pago fijo y primas por rendimiento. Se espera que el Chelsea se muestre inflexible con el jugador de 24 años, pieza clave de su ataque desde su llegada del Brighton por 70 millones.
A pesar de la irregularidad del Chelsea en la Premier League, el brasileño ha brillado en su temporada de debut: 23 goles y 9 asistencias en 51 partidos, además de ser clave en el Mundial de Clubes. La directiva no quiere desprenderse de un jugador que por fin resuelve sus problemas en la delantera.
Una estrategia de timing en torno a la final de la FA Cup
El Barcelona aguarda a que el Chelsea termine su temporada nacional para avanzar en las negociaciones. El club londinense jugará la final de la FA Cup contra el Manchester City en Wembley este sábado, después de lo cual se centrará en el mercado de fichajes.
El gigante catalán parte con ventaja, ya que el Chelsea no se clasificó para la Liga de Campeones. Aunque Joao Pedro se ha adaptado bien a Londres, la posibilidad de jugar en la máxima competición europea con el actual campeón de España podría ser decisiva. Por eso, el Barcelona quiere tener el acuerdo muy avanzado antes del Mundial.
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El Blues busca salvar una temporada convulsa
La temporada del Chelsea ha sido turbulenta tras ganar el Mundial de Clubes. Sus sueños europeos se esfumaron en octavos de la Champions tras un 8-2 global ante el París Saint-Germain. Ahora, novenos en la Premier con 49 puntos, los Blues confían en la FA Cup para salvar el curso.