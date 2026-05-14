El Barcelona negocia el fichaje de Joao Pedro, del Chelsea, para sustituir a Robert Lewandowski

Deco, director deportivo del Barcelona, busca con rapidez un sustituto de renombre para Lewandowski, quien podría dejar el Spotify Camp Nou este verano. Según medios polacos, Al-Hilal habría presentado una oferta “irrefutable” por el jugador de 35 años, lo que ha llevado al recién coronado campeón de La Liga a rastrear el mercado en busca de un sucesor joven y dinámico.

Según Globo, João Pedro, del Atlético de Madrid, encabeza la lista junto a Julián Álvarez. Tras ganar la Liga el domingo, Deco quiere cerrar el fichaje antes del Mundial. El club mantendrá reuniones en los próximos días para valorar la llegada del brasileño.