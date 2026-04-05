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«El Barcelona ha tenido suerte»: la estrella del Atlético de Madrid se indigna por la decisión de la tarjeta roja mientras los hombres de Hansi Flick se llevan la victoria en los últimos minutos y amplían la ventaja en La Liga
Drama en el Metropolitano
El enfrentamiento entre el Atlético y el Barcelona se presentaba como un partido decisivo para la lucha por el título, pero pronto se convirtió en un torbellino de polémica arbitral. Aunque el Atlético se adelantó pronto gracias a un gol de Giuliano Simeone, el partido dio un giro tras el empate de Marcus Rashford y la expulsión de Nico González, que dejó al equipo local con diez jugadores. Con el marcador 1-1, Gerard Martín fue expulsado por parte del Barça, pero la decisión fue sorprendentemente revocada tras una revisión del VAR. La desventaja numérica acabó pasando factura cuando Robert Lewandowski marcó en el minuto 86 para sellar la remontada del gigante catalán.
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Musso critica la falta de coherencia en el arbitraje
Musso no se anduvo con rodeos en su valoración tras el partido, tras ser nombrado MVP a pesar de la derrota. En declaraciones a DAZN, el guardameta argentino expresó su frustración: «Hicimos una gran primera parte. Jugamos aún mejor, creando muchas ocasiones; fue un partido entretenido y agradable. La tarjeta roja nos perjudicó. En el fútbol actual es muy difícil jugar con un jugador menos. También creo que fue tarjeta roja para ellos. El árbitro lo vio claramente en el campo. Luego se vio en la repetición. Eso podría haber hecho que el partido fuera más igualado. Pero bueno, seguimos adelante. Era un partido importante. Esto no nos hace perder la confianza. Once contra once, creo que fuimos mejores. Creamos muchas ocasiones y movimos bien el balón. Eso nos da confianza».
Un gol de Lewandowski en los últimos minutos asegura los tres puntos
El momento decisivo llegó en los últimos compases, cuando Lewandowski encontró el fondo de la red de forma fortuita, un gol que, según Musso, resumió el equilibrio de la suerte de esa noche. Musso reflexionó sobre la decepción de los últimos minutos y afirmó: «El rebote le cayó justo a él y, sin siquiera darse cuenta, marcó. Tuvieron suerte con ese segundo gol. Intentamos defender. El equipo hizo un esfuerzo tremendo. Intento defender todo el esfuerzo que pusieron los chicos porque desde fuera parece increíble. Cuando encajamos goles de cualquier manera, te sientes mal. Valoro y elogio el esfuerzo del equipo, once contra once y también con un jugador menos».
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Nos espera una quincena muy intensa
El calendario que le espera al equipo de Diego Simeone es agotador, y incluye una revancha de alto riesgo contra el Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con una plaza en semifinales en juego, se prevé que la tensión de este enfrentamiento de liga se traslade a su encuentro europeo. Además, la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, el 18 de abril, se perfila como la oportunidad más realista que tiene el Atlético de conseguir un título esta temporada.