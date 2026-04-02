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El Barcelona Femenino arrolla al Real Madrid por TERCERA vez en nueve días y se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones, mientras Alexia Putellas celebra por todo lo alto su partido número 500
El Barça inflige una nueva derrota a sus rivales del Clásico
Ante una ruidosa multitud de más de 60 000 espectadores en un Spotify Camp Nou electrizado, el Barcelona Femení desmontó con frialdad al Real Madrid por tercera vez en solo nueve días, asegurándose su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con una victoria global por 12-2. El partido de vuelta se convirtió en una pesadilla para las visitantes, que sufrieron su mayor derrota europea de la historia, tras haber caído por 3-0 ante el Barça en la Primera División española el domingo.
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Putellas celebra este hito por todo lo alto
La noche estaba destinada a ser de Putellas, que saltó al campo para disputar su partido número 500 con la famosa camiseta blaugrana. La dos veces ganadora del Balón de Oro solo tardó ocho minutos en dejar su huella, reaccionando con mayor rapidez ante el disparo rechazado de Ewa Pajor para marcar el primer gol. Fue su gol número 230 con el club, una forma muy merecida de celebrar medio milenio de partidos.
El gol de Putellas marcó la pauta de una avalancha en la primera parte que, en la práctica, sentenció el partido antes incluso de que hubiera comenzado. Su liderazgo en el centro del campo fue, una vez más, el motor de todo lo positivo que generó el Barça.
Graham Hansen y Pajor se unen a la fiesta
Caroline Graham Hansen marcó de cabeza el segundo gol a los 15 minutos, antes de asistir a Paredes para que esta anotara el tercero a la salida de un córner. La internacional noruega acabó sumando un impresionante gol de vaselina en la segunda parte para completar su doblete y humillar aún más a Misa Rodríguez en la portería del Madrid.
Para no quedarse atrás, la fichaje del verano Ewa Pajor continuó con su prolífica temporada de debut en España. Anotó el cuarto de la noche antes del descanso, sumando su gol número 40 en competiciones europeas de clubes. La profundidad del talento a disposición de Pere Romeu quedó finalmente coronada por Esmee Brugts, quien convirtió un centro de la joven Clara Serrajordi para poner el sexto de la noche.
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El Bayern de Múnich le espera en las semifinales
La aplastante victoria por un marcador global de 12-2 les abre las puertas a una semifinal contra el Bayern de Múnich. Aunque el gigante alemán supondrá una amenaza física mayor que el Madrid, el Barcelona afronta esta eliminatoria con una confianza absoluta. Ambos equipos ya se enfrentaron a principios de esta temporada en la fase de grupos, donde el Barça se impuso con una contundente victoria por 7-1.
Tras perder su corona ante el Arsenal la temporada pasada, el equipo catalán parece un equipo poseído y decidido a recuperar su estatus como reinas de Europa. Han llegado a las semifinales con un récord invicto esta temporada, marcando 20 goles solo en la fase de grupos.