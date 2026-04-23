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El Barcelona Femeni sigue dominando la Liga F tras conquistar su SÉPTIMO título consecutivo
La victoria en el derbi les asegura el título
El equipo de Pere Romeu, con un once renovado, venció al Espanyol y recuperó el trono nacional. Carla Julia, exjugadora perica, abrió el marcador a los dos minutos. Las locales empataron de penalti por medio de Laia Balleste en el 28’, pero Caroline Graham Hansen respondió al instante. En la segunda parte, un doblete de Martine Fenger sentenció el partido y dio el título a las blaugranas con cuatro jornadas por jugarse.
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Plantilla joven mantiene el nivel de élite
A pesar de dar descanso a varias titulares clave ante la inminencia de los compromisos europeos, la profundidad de la plantilla del Barcelona quedó patente a lo largo de todo el derbi. El once inicial, con una media de 22 años, cuatro jugadoras del filial y la debutante Rosalia Domínguez, mantuvo la disciplina táctica que caracteriza la temporada. Esa fidelidad a su estilo permitió a las más jóvenes asumir responsabilidades sin que la rotación afectara la búsqueda del séptimo título nacional consecutivo.
Un dominio estadístico sin parangón en España
La superioridad del Barcelona esta temporada se refleja en una diferencia de goles de +109: 116 marcados y solo 7 encajados en 26 partidos. Con 25 victorias en 26 partidos, solo perdieron ante la Real Sociedad en noviembre. Ahora superan por 16 puntos al segundo, el Real Madrid, cuyo +38 parece modesto al lado del campeón.
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La gloria europea en el punto de mira
Tras revalidar el título liguero, el Barcelona se centra en su gran objetivo: la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Este sábado viaja a Alemania para visitar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, en la ida de semifinales. El choque enfrenta a dos campeonas recién coronadas, pues el Bayern femenino también se proclamó esta semana campeón de la Bundesliga. Con su buen momento y la aportación de las suplentes, el equipo de Romeu llega al último mes con la ilusión de lograr un doblete nacional y europeo.