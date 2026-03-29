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El Barcelona está dispuesto a ofrecer a Robert Lewandowski un nuevo contrato con una condición clave
El plan del Barça para el veterano delantero
El Barcelona ha elaborado un plan claro para Lewandowski, cuyo contrato expira el 30 de junio. Según Fabrizio Romano, el club catalán está muy abierto a la idea de retener al delantero ofreciéndole una renovación de un año para aportar estabilidad en la posición de delantero centro. El club está sopesando su impacto en el terreno de juego frente a su delicada situación financiera. A pesar de asumir un papel ligeramente más secundario, ha logrado marcar 16 goles y dar tres asistencias en 37 partidos en todas las competiciones esta temporada, demostrando su calidad duradera.
- AFP
Las condiciones económicas para la renovación
Romano afirma que la oferta del Barça viene acompañada de una importante condición en lo que respecta a su salario. Desde que llegó procedente del Bayern de Múnich en el verano de 2022 por 45 millones de euros, Lewandowski ha sido una inversión espectacular, con 117 goles y 23 asistencias en 184 partidos. Sin embargo, el jugador de 37 años es actualmente uno de los que más gana en el club. La directiva considera que una reducción salarial es esencial para que la renovación tenga sentido desde el punto de vista empresarial.
Interés externo por parte de la MLS y Arabia Saudí
Romano también ha confirmado que Lewandowski está en el punto de mira de otros equipos. En su publicación de Instagram escribió: «Clubes europeos, saudíes y, sobre todo, de la MLS ya se han puesto en contacto con el entorno de Lewandowski; todas estas propuestas se concretarán si Robert decide emprender una nueva etapa». Lewandowski aún no ha confirmado dónde tiene previsto jugar la próxima temporada.
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¿Y ahora qué?
Ahora le toca mover ficha al capitán de la selección polaca, que está sopesando los últimos años de su ilustre carrera. Debe decidir si acepta una reducción salarial para quedarse en el club o si busca una nueva aventura. Por ahora, sin embargo, sigue totalmente comprometido con el Barça y espera poder jugar en su próximo partido de La Liga contra el Atlético de Madrid.