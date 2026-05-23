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¡El Barcelona es el rey de Europa! Ewa Pajor marca dos goles y gana su primera final de la Liga de Campeones en su sexto intento, mientras que Salma Paralluelo pone la guinda a la victoria sobre el Lyon
El Lyon no logra sacar partido de su buen comienzo
El Lyon, dirigido por el exentrenador del Barça Jonatán Giraldez, empezó mejor el partido en Noruega y creyó adelantarse a los 14 minutos cuando Lindsey Heaps aprovechó el rebote del cabezazo de Wendie Renard. Sin embargo, el VAR anuló el gol por fuera de juego.
La parada de Cata Coll ante el primer remate de Renard fue la primera de muchas; la más brillante llegó justo antes del descanso, cuando Selma Bacha lanzó una falta con efecto por encima de la barrera, pero la portera española voló para despejar el peligro.
Aun así, el Barça respondió: Alexia Putellas envió fuera un remate tras una jugada de Caroline Graham Hansen y Ewa Pajor intentó superar a Endler con un globo que se marchó desviado. Señales de que las campeonas de España, pese a su mal momento, mejorarían tras el descanso.
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Pajor y Paralluelo llevan al Barça a la gloria
A los 10 minutos de la segunda parte, Pajor abrió el marcador tras un pase de Patri Guijarro, que condujo con brillantez desde su campo.
El Lyon respondió con un disparo de Vicki Becho que Coll desvió y con una ocasión de Tabitha Chawinga, ambos repelidos por la portera. Esos intentos rodearon el segundo tanto de Pajor, a 21 minutos del final, que sentenció el partido. La defensa del OL se vio superada con facilidad cuando Salma Paralluelo reaccionó rápida en el segundo palo para ceder a Pajor su segundo gol.
Paralluelo redondeó la goleada en el 90 con un obús al ángulo. Y ya en el descuento, tras otro contraataque, volvió a marcar ella misma, asistida por Pajor, para sentenciar con calma ante Endler.
La redención tras la decepción
Tras perder la final de la Liga de Campeones del año pasado 1-0 ante el Arsenal, el Barça respondió con un cuádruple histórico. Al inicio de esta temporada había muchas dudas sobre el equipo catalán por sus restricciones económicas: solo fichó a un jugador en verano, pese a que cinco se marcharon.
Su plantilla, más corta que la de otros rivales europeos, sufrió además lesiones: Aitana Bonmati, recién recuperada de cinco meses de baja, fue suplente en la final. Con Pajor y Putellas a gran nivel y la juventud de Clara Serrano, titular en Oslo, y Aïcha Camara, decisiva desde el banquillo, el equipo respondió.
Tras ganar la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina, el Barça cerró el año con la Liga de Campeones de forma brillante.
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Una respuesta positiva es fundamental para el Lyon, segundo clasificado
Para el Lyon, vigente récord de títulos de la UWCL, es una decepción; lleva cuatro años sin ganar la copa. Aunque en algún momento se creyó que otros grandes, como el Barça, lo superarían, el OL se mantuvo favorito y, en la primera temporada bajo Giraldez, puede lograr el triplete nacional.
Sin embargo, la falta de puntería ante la portería, unida a la excelente actuación de Coll con el Barça, les impidió lograrlo el sábado. El marcador no reflejó lo reñido que estuvo el partido, ya que hubo muy poca diferencia durante gran parte del mismo. Se trató en gran medida de ser certeros, y fue el Barça quien lo hizo mejor que las ocho veces campeonas.
El OL debe recuperarse rápido: el viernes disputa la final de la Ligue 1 ante el París FC en busca de su título nacional. Para el Barça la fiesta ya empieza: quedan dos jornadas, pero el campeonato está asegurado y suma cuatro trofeos esta temporada.