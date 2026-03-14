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El Barcelona elabora un nuevo plan para retener a Marcus Rashford, ante las dificultades para pagar la cláusula de rescisión de 30 millones de euros, ya que el jugador cedido por el Manchester United está desesperado por quedarse en España
Los blaugranas se abren paso por el laberinto financiero
Rashford ha dejado claras sus intenciones a la directiva del Barcelona: no quiere volver a Old Trafford. Desde su llegada en calidad de cedido, el jugador de 28 años ha revitalizado su carrera en La Liga, recuperando la regularidad y la alegría que le faltaron durante sus últimos meses en Manchester.
Sin embargo, el camino hacia una estancia definitiva se ve bloqueado por un obstáculo ya conocido para el gigante catalán. A pesar de la cláusula de rescisión relativamente modesta de 30 millones de euros, las bien documentadas restricciones financieras del Barça han dificultado una compra directa, lo que ha obligado al director deportivo Deco a buscar soluciones alternativas para satisfacer tanto al jugador como a su club de origen.
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Segunda estrategia de préstamo
El United se ha mantenido firme durante todas las negociaciones, considerando que la cifra de 30 millones de euros es, en todo caso, un precio rebajado inferior a lo que vale el jugador. Según algunas informaciones, el equipo de la Premier League ya comunicó al Barcelona en enero que no aceptaría ofertas por debajo de esa cantidad, ya que pretende eliminar de su balance de una vez por todas el elevado salario del jugador.
En un intento por desbloquear la situación, el Barcelona ha propuesto una segunda cesión por una temporada, según talkSPORT. Este acuerdo permitiría, en teoría, a los blaugranas aplazar el pago principal, al tiempo que garantizaría al United el pago íntegro del valor de traspaso en una fecha posterior. Queda por ver si los Red Devils aceptarán otra cesión temporal de un jugador al que, al parecer, no tienen intención de reintegrar.
Flick da prioridad a que Rashford se quede
El deseo de retener a Rashford se debe a la visión táctica de Flick. Según se ha informado, el entrenador alemán ha comunicado a la directiva que el extremo es indispensable para su proyecto. Rashford ha correspondido a esa confianza con una temporada muy productiva, en la que ha sumado 10 goles y 13 asistencias en 38 partidos disputados en todas las competiciones.
«Intento hablar con todos los jugadores cuando no son convocados, y la última vez que hablé con él me respondió: “Jefe, no tiene que explicarme sus decisiones”», dijoFlick sobre Rashford a finales del año pasado. «“Lo más importante es el equipo. Tenemos que ganar los tres puntos. El resto no es tan importante”».
Las actuaciones de Rashford también han llamado la atención del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. Tras perder su puesto bajo el anterior régimen, Rashford regresó a la escena internacional el pasado septiembre y sigue compitiendo por un puesto en la convocatoria de los Tres Leones para el Mundial de 2026. Según se informa, el jugador cree que permanecer en el Camp Nou es crucial para mantener su puesto en la selección nacional.
- AFP
El objetivo de Rashford es ganar un título con el Barça
Sin duda, Rashford quiere terminar su primera temporada en el Barça con buen pie. Su objetivo será llevar al equipo azulgrana al título esta temporada, ya que actualmente lideran La Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El domingo se enfrentarán al Sevilla en el Camp Nou, antes de medirse al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras haber empatado a uno enel partido de ida.
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