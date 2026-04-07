El Barcelona debe pasar página tras la marcha de Robert Lewandowski, pero sustituir a este legendario delantero no será fácil

El gol de Lewandowski contra el Atlético demostró que su instinto goleador sigue intacto, pero no hay duda de que ha bajado el nivel en los últimos 12 meses.

Las estadísticas brutas ofrecen una imagen clara de la situación actual de Lewandowski. La temporada pasada, sumó 42 goles en todas las competiciones, mientras el Barça conquistaba el triplete nacional. Ese balance incluía 27 goles en 34 partidos de La Liga, lo que supone que Lewandowski marcaba un gol cada 99 minutos, de media.

Casi un año después, Lewandowski suma actualmente 17 goles en la temporada y, aunque su promedio de minutos por gol en La Liga es casi idéntico, ya no se cuenta con él desde el principio. Flick solo lo ha incluido en el once inicial en 12 ocasiones en la liga esta temporada, frente a las 32 veces de la campaña anterior.

De hecho, Lewandowski tuvo un buen comienzo de temporada, marcando ocho goles en sus primeros 10 partidos de liga. Pero desde el 22 de noviembre, solo ha marcado cuatro goles en La Liga.

En la Liga de Campeones, por su parte, ha marcado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos, tras cinco partidos sin ver puerta en Europa. Sin embargo, entre esos goles se encuentran el cuarto en la victoria por 4-2 sobre el Sparta de Praga y los dos últimos goles en la victoria por 7-2 sobre el Newcastle en los octavos de final. Su único gol de verdadera importancia fue el empate que marcó contra el Copenhague, que dio vida al Barça antes de que acabara ganando por 4-1.