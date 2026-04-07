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Robert Lewandowski Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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El Barcelona debe pasar página tras la marcha de Robert Lewandowski, pero sustituir a este legendario delantero no será fácil

Opinion
Barcelona
R. Lewandowski
Liga de Campeones
Primera División
FEATURES
Barcelona vs Atlético Madrid

Cuando el Barcelona se desplazó el sábado para enfrentarse al Atlético de Madrid, lo hizo sabiendo que una victoria supondría un gran paso hacia la defensa de su título en La Liga. El Real Madrid había perdido en Mallorca ese mismo día, lo que significaba que se podía abrir una ventaja de siete puntos sobre los blancos en lo más alto de la tabla.

Así pues, mientras que Diego Simeone optó por rotar a algunos de sus titulares habituales de cara al próximo partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barça, así como a la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad el 18 de abril, Hansi Flick alineó a su equipo al completo. Es cierto que las lesiones le impidieron contar con jugadores como Raphinha, Frenkie de Jong y Jules Koundé, que acababa de recuperarse, pero, por lo demás, el alemán apostó por lo que consideraba su mejor once disponible.

Resultó llamativo, pues, que Robert Lewandowski no estuviera en él. En su lugar, Flick optó por alinear a Dani Olmo como falso nueve, flanqueado por los velozes extremos Lamine Yamal y Marcus Rashford. Y aunque Olmo combinó bien con Rashford para que el inglés marcara el empate del Barça poco antes del descanso, Flick decidió abandonar el experimento tras solo 45 minutos.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Esperando su turno

    Sin embargo, en lugar de dar entrada a Lewandowski, Flick optó por Ferran Torres en la delantera. De hecho, no fue hasta once minutos antes del final del partido cuando el veterano polaco salió del banquillo para sustituir a Rashford, mientras el Barça buscaba la manera de superar la defensa del Atlético, que se había quedado con diez hombres.

    Ocho minutos más tarde, Lewandowski se dirigía hacia el banderín de córner del Metropolitano tras romper finalmente la resistencia de los locales. No fue el gol más bonito que marcará jamás, ya que el balón rebotó en su hombro después de que Juan Musso solo pudiera despejar el potente disparo de Joao Cancelo, pero podría pasar a la historia como uno de los más importantes de la temporada de Lewandowski.

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    Decisión pendiente

    Incluso podría recordarse como la última actuación destacada de la carrera de Lewandowski en el Barça, y tal vez de su etapa en la élite del fútbol europeo. Al exjugador del Bayern de Múnich le quedan menos de tres meses de contrato en el Camp Nou y, aunque por ahora nadie da pistas sobre el futuro de Lewandowski, todo apunta a que se marchará, en lugar de que un Barça aún con problemas económicos le ofrezca un nuevo contrato a un jugador en declive que cumplirá 38 años en vísperas de la temporada 2026-27.

    «Eso es mirar muy lejos en este momento», dijo Flick cuando se le preguntó sobre el futuro de Lewandowski tras el tenso encuentro del sábado en la capital. «Nos quedan ocho partidos de La Liga por jugar. Tenemos que mantenernos concentrados y preparados».

    Las informaciones durante el parón internacional apuntaban a que el Barça estaba dispuesto a ofrecer a Lewandowski un nuevo contrato, aunque con una reducción salarial del 50 %, si bien tendría la oportunidad de recuperar gran parte de esa cantidad a través de diversas bonificaciones y cláusulas. Incluso a un coste tan bajo, esto sería un error por parte de los blaugranas.

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    Caída de la producción

    El gol de Lewandowski contra el Atlético demostró que su instinto goleador sigue intacto, pero no hay duda de que ha bajado el nivel en los últimos 12 meses.

    Las estadísticas brutas ofrecen una imagen clara de la situación actual de Lewandowski. La temporada pasada, sumó 42 goles en todas las competiciones, mientras el Barça conquistaba el triplete nacional. Ese balance incluía 27 goles en 34 partidos de La Liga, lo que supone que Lewandowski marcaba un gol cada 99 minutos, de media.

    Casi un año después, Lewandowski suma actualmente 17 goles en la temporada y, aunque su promedio de minutos por gol en La Liga es casi idéntico, ya no se cuenta con él desde el principio. Flick solo lo ha incluido en el once inicial en 12 ocasiones en la liga esta temporada, frente a las 32 veces de la campaña anterior.

    De hecho, Lewandowski tuvo un buen comienzo de temporada, marcando ocho goles en sus primeros 10 partidos de liga. Pero desde el 22 de noviembre, solo ha marcado cuatro goles en La Liga.

    En la Liga de Campeones, por su parte, ha marcado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos, tras cinco partidos sin ver puerta en Europa. Sin embargo, entre esos goles se encuentran el cuarto en la victoria por 4-2 sobre el Sparta de Praga y los dos últimos goles en la victoria por 7-2 sobre el Newcastle en los octavos de final. Su único gol de verdadera importancia fue el empate que marcó contra el Copenhague, que dio vida al Barça antes de que acabara ganando por 4-1.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pieza de repuesto

    Sin embargo, el mayor problema de Lewandowski es que le cuesta integrarse en la construcción del juego del Barça. Según FotMob, se sitúa en el percentil 57 en cuanto a pases (14,2) y en el percentil 35 en cuanto a toques (33,1) por cada 90 minutos en La Liga, mientras que gana menos de la mitad de los duelos en los que se ve envuelto.

    Bajo la dirección de Flick, el Barça ha adoptado una línea defensiva alta y ataques de ritmo rápido que incluyen el intrincado juego de pases de Pedri y De Jong, combinado con el emocionante juego por las bandas de Yamal y Raphinha y las carreras tardías de Fermín López. Lewandowski puede parecer, por tanto, un jugador de recambio durante largos periodos mientras espera a que el balón entre en el área.

    «Soy el tipo de jugador que puede jugar cualquier tipo de fútbol», insistió durante una reciente entrevista con The Athletic. «Puedo adaptarme a muchas cosas tácticas diferentes. Si jugamos al contraataque, no hay problema. Puedo jugar en cualquier tipo de táctica. Puedo aprender mucho y adaptarme. Puedo jugar en cualquier sistema. Siempre he estado abierto a todo, y puedo aprender y adaptarme muy rápido».

    A simple vista, parece que ya no es así, y la decisión de Flick de alinear a Olmo y luego a Ferran ante el Atlético lo dice todo.


  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    «No tengo esa sensación»

    A Lewandowski no le faltarán opciones si decide marcharse este verano. Los rumores sobre el interés de la MLS, sobre todo del Chicago Fire, no cesan, mientras que se ha mencionado a la Juventus como posible destino si el polaco desea continuar su carrera en Europa. Y aunque él mismo insiste en que aún no ha tomado ninguna decisión, insinuó en esa misma entrevista con The Athletic que no se opondría a seguir en el equipo campeón de España.

    «Por ahora, no puedo decirte nada (sobre lo que decidiré), porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es el momento», afirmó. «No me presiono a mí mismo; probablemente cuando tenía 25 o 30 años habría sido diferente.

    «Con mi experiencia y la edad que tengo, no tengo que decidirlo ahora. No tengo claro qué camino debo elegir. Quizá dentro de tres meses sea cuando tenga que decidirme. Pero, aun así, no siento ningún estrés. Tengo que sentirlo. Tengo que empezar a sentirlo, entonces me resultará más fácil cuando hablemos de mi futuro».

    «Estar en el Barça durante los últimos años me ha permitido ver cuánta dedicación y trabajo hay detrás de las cámaras para hacer avanzar al club», añadió. «Hay un fuerte sentido de ambición y fe en el futuro, y eso genera mucha motivación para todos los que formamos parte del equipo.

    «Para un club como el Barcelona, la estabilidad y la confianza en el proyecto a largo plazo son muy importantes. Creo en la continuidad y en las personas que realmente comprenden los valores y la identidad de este club».

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Escasa cosecha

    No es ningún secreto, sin embargo, que el Barça ha estado valorando sus opciones y buscando alternativas en caso de que Lewandowski se marche. Harry Kane ha sido su principal objetivo, pero dado que el capitán de Inglaterra parece dispuesto a renovar su contrato con el Bayern de Múnich, el Barça quedaría fuera de cualquier acuerdo por el elevado precio.

    El propio futuro agente libre de la Juve, Dusan Vlahovic, sería una opción mucho más aceptable desde el punto de vista económico, pero el serbio, sin duda, no ha estado a la altura de su potencial en Turín, por lo que es difícil ver cómo podría suponer una mejora respecto a un Lewandowski que, hay que reconocerlo, está entrando en años.

    Joao Pedro, del Chelsea, y Fisnik Asllani, del Hoffenheim, han sido mencionados como otros jugadores en los que el Barça ha mostrado interés, pero ninguno de los dos puede hacerle sombra a Lewandowski. Más bien, la única opción real es el hombre que probablemente será el delantero titular del Atlético en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del miércoles en el Camp Nou: Julián Álvarez.

    Aunque se dice que Álvarez está abierto a abandonar el Metropolitano este verano, parece poco probable que el Barça disponga de los fondos necesarios para fichar a un jugador al que aún le quedan cuatro años de contrato, a menos que venda a una o dos de sus joyas de la corona junto con algunos jugadores secundarios. Aun así, ya hemos descartado al Barça de la puja por jugadores por motivos económicos en otras ocasiones, solo para que Joan Laporta moviera hilos una vez más y liberara fondos.

    Por supuesto, sacar a Lewandowski de la plantilla también ayudaría en cierta medida, y esa debería ser la primera prioridad del Barça. Estas últimas cuatro temporadas han supuesto un colofón maravilloso para una de las mejores carreras de un delantero europeo del siglo XXI, pero ha llegado el momento de pasar página, independientemente de la dificultad que suponga encontrar un sustituto.

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