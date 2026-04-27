El Barcelona contacta con el Atlético de Madrid para negociar el traspaso de Julián Álvarez, mientras Robert Lewandowski se acerca a su salida

Según ESPN, el argentino de 26 años interesa al Barça desde su etapa en River Plate. Ahora el club azulgrana ha contactado con el Atlético para explorar su fichaje este verano.

Sin embargo, ficharlo no será fácil. El Atlético lo fichó en 2024 por hasta 95 millones y le puso una cláusula de 500 millones. El Barça confía en que su deseo de cambiar de aires repita el efecto Griezmann, pero el club rojiblanco lo valora en unos 120 millones, un escollo económico que Joan Laporta debe superar.