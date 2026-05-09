En el último episodio del podcast «Einfach mal Luppen» con su hermano Toni, Félix reconoció lo mucho que le impresionó el georgiano. «Tras una jugada en la que Kvaratskhelia volvió a imponerse, anoté: Kvaratskhelia, Balón de Oro», afirmó.
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¿El Balón de Oro para Khvicha Kvaratskhelia, la pesadilla del Bayern? Felix Kroos ve un gran problema
Kvaratskhelia fue un tormento para la defensa del campeón alemán durante los 180 minutos. Marcó dos goles en la ida y, en la vuelta, asistió a Dembélé a los 139 segundos.
Con esta asistencia, Kvaratskhelia alcanza una nueva dimensión: es el primer jugador en la historia de la Liga de Campeones que interviene en un gol (lo marca o asiste) en siete eliminatorias consecutivas de una misma temporada. En la actual campaña suma 16 participaciones en goles en solo 15 partidos.
- AFP
Kroos elogia a Kvaratskhelia
Kroos lo elogió: «Por fin lo vimos jugar casi todo el partido en dos encuentros seguidos. Lo que hace con y sin balón, su resistencia, sus decisiones y cómo preparó el 1-0 son impresionantes. Es increíble cómo levanta la cabeza y coloca el balón justo donde debe ir, a toda velocidad».
Sin embargo, Kroos advierte que su hermano no podrá ser campeón del mundo.
Al no haber clasificado a Georgia para el Mundial de este verano, Kvaratskhelia pierde la plataforma más relevante para acumular méritos hacia el Balón de Oro.
Kvaratskhelia en el PSG: 18 goles y 10 asistencias.
Aunque no jugará el Mundial, Kroos destaca cómo el georgiano se impone al más alto nivel. «Es muy fuerte: pone a un gigante como Upamecano o Tah y no se queda atrás físicamente. Es impresionante que un jugador ofensivo les plante cara así», dijo Kroos.
Kvaratskhelia, con 49 partidos con Georgia, brilla esta temporada. Tras 44 partidos oficiales, suma 18 goles y diez asistencias. En enero de 2025 fichó por el PSG, que pagó 80 millones de euros al Nápoles, donde le apodaron «Kvaradona» por sus brillantes actuaciones.
Desde su llegada a París ha jugado 81 partidos, con 26 goles y 17 asistencias.