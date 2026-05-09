Kvaratskhelia fue un tormento para la defensa del campeón alemán durante los 180 minutos. Marcó dos goles en la ida y, en la vuelta, asistió a Dembélé a los 139 segundos.

Con esta asistencia, Kvaratskhelia alcanza una nueva dimensión: es el primer jugador en la historia de la Liga de Campeones que interviene en un gol (lo marca o asiste) en siete eliminatorias consecutivas de una misma temporada. En la actual campaña suma 16 participaciones en goles en solo 15 partidos.