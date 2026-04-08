El autobús del Atlético de Madrid sufrió la rotura de varias ventanas tras un ataque de aficionados del Barcelona cuando se dirigía al Spotify Camp Nou

La tensión aumentó antes del partido de cuartos de la Liga de Campeones. Cuando el equipo de Diego Simeone llegaba al Spotify Camp Nou, un grupo de aficionados locales superó el perímetro de seguridad y lanzó objetos al autobús visitante.

Radio Marca informó: «La caída de una valla generó el caos en la llegada del autobús del Barcelona al Camp Nou». A pesar de la fuerte presencia policial, la falta de seguridad creó un ambiente angustioso para todos los ocupantes justo antes del crucial partido europeo.