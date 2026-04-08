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El autobús del Atlético de Madrid sufrió la rotura de varias ventanas tras un ataque de aficionados del Barcelona cuando se dirigía al Spotify Camp Nou
Caos en las calles de Cataluña
La tensión aumentó antes del partido de cuartos de la Liga de Campeones. Cuando el equipo de Diego Simeone llegaba al Spotify Camp Nou, un grupo de aficionados locales superó el perímetro de seguridad y lanzó objetos al autobús visitante.
Radio Marca informó: «La caída de una valla generó el caos en la llegada del autobús del Barcelona al Camp Nou». A pesar de la fuerte presencia policial, la falta de seguridad creó un ambiente angustioso para todos los ocupantes justo antes del crucial partido europeo.
Ventanas rotas y nervios a flor de piel
El Atlético confirmó que ningún jugador ni miembro del cuerpo técnico resultó herido, pero el vehículo sufrió daños importantes. Los proyectiles impactaron las dos grandes ventanas del lado contrario al conductor, que quedaron completamente destrozadas. Esos cristales se rompieron junto a la zona de asientos del delegado, Pedro Pablo Matesanz. Los fragmentos esparcidos dentro del autobús recordaron la violencia recurrente y frustraron al club, pues las medidas de seguridad no evitaron nuevos incidentes en este estadio.
Álvarez castiga a los locales, que se quedaron con 10 jugadores
Pese al susto en el túnel de vestuarios, el equipo se centró de nuevo en el partido. Al descanso, los visitantes ganan 1-0 en la ida. En el minuto 45, Julián Álvarez lanzó la falta directa y, con un disparo raso, batió al portero y silenció a la afición local.
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Sorloth amplía la ventaja del Atlético
Al inicio del segundo tiempo, y con superioridad numérica, el equipo de Simeone aumentó su ventaja en el minuto 70 con gol de Alexander Sorloth. Mientras tanto, la UEFA aguardará el informe oficial para investigar los actos de vandalismo previos al partido, que podrían derivar en sanciones disciplinarias.