El Atlético se burla de las quejas del Barcelona y el Real Madrid por el arbitraje

El Atlético cree que no es propio de un equipo con el potencial y los argumentos técnicos del Barcelona justificar su derrota del martes alegando un penalti en la jugada de «Marc Bopel». Los rojiblancos creen que fue un lance fortuito que no afectó al partido, por lo que no entienden que el Camp Nou se aferre a un detalle tan insignificante para quejarse ante la UEFA.

Más allá de la sorpresa, en el Metropolitano reina el malestar por lo que consideran una presión constante de ambos grandes, incluido el Real Madrid, sobre los árbitros.

Los responsables del Atlético consideran que el poder mediático de ambos clubes puede influir en los árbitros, que en muchas ocasiones saltan al campo bajo presión por las campañas de crítica y cuestionamiento a su imparcialidad.



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