AFP
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El Atlético de Madrid sorprende al Barcelona, que jugó con 10 hombres, en el Camp Nou y toma las riendas de los cuartos de final de la Liga de Campeones
El dominio del Barça se esfuma tras el drama de la tarjeta roja
El ambiente en el Camp Nou era electrizante mientras el Barcelona buscaba tomar ventaja desde el principio en este duelo europeo entre equipos españoles. El equipo de Hansi Flick salió con ganas, acorralando al Atlético de Madrid en su propio campo y moviendo el balón con la velocidad y precisión que se han convertido en su sello distintivo esta temporada. Marcus Rashford y Lamine Yamal se mostraron especialmente activos en los primeros compases, poniendo a prueba la zaga del Atlético con sus carreras directas.
Sin embargo, el partido cambió en el minuto 41. Pau Cubarsi, joven defensa revelación, recibió primero amarilla por una entrada fuerte. Tras la revisión del VAR, el árbitro consultó el monitor y le mostró la roja directa, dejando al equipo blaugrana con diez.
Álvarez castiga a los blaugranas desde el punto de penalti
El Atlético de Madrid aprovechó rápido su superioridad numérica. Tras la expulsión, Julián Álvarez condujo la jugada y, con un disparo perfecto, batió al portero del Barcelona.
El tanto fue un golpe duro para los de Flick, que habían dominado hasta la expulsión. La estrategia colchonera de aguantar y golpear al contraataque funcionó a la perfección. Al descanso, los visitantes se marcharon con un gol de ventaja y un hombre más, silenciando a la afición local, que vio esfumarse su prometedor inicio en minutos.
Flick realiza cambios tácticos en busca de un respiro
Consciente de la gravedad, Hansi Flick actuó rápido en la reanudación. Metió a Gavi y Fermín López para dar energía al centro del campo, aunque eso implicaba modificar la estructura táctica. Con uno menos, el Barcelona insistió en busca del empate a través de los centros de Rashford y las incursiones de Yamal por las bandas.
Rashford estuvo a punto de empatar con un magnífico tiro libre, pero Juan Musso, el portero del Atlético, lo desvió al larguero. El Barcelona insistió, pero chocó contra la defensa colchonera y su inspirado guardameta.
El Atlético aprovechó su ventaja numérica y, justo antes del descanso, Julián Álvarez marcó de falta desde 25 metros, dejando a los visitantes por delante y anunciando una tensa segunda parte para los locales.
Sorloth asesta el golpe definitivo
El Barcelona, lanzado al ataque en busca de un gol, dejó espacios atrás. En el 70’, el Atlético marcó el segundo. Tras un pase de Matteo Ruggeri, Alexander Sorloth recibió dentro del área y, con un potente disparo, puso el 2-0.
Ese tanto frenó a Barcelona. Luego llegó la típica lección de Simeone: el Atlético se replegó en un ordenado 5-4-1 y retó al rival a superar su defensa. Cada vez que los blaugranas avanzaban, chocaban contra un muro de camisetas rojiblancas. Marcos Llorente brilló cortando jugadas y asfixiando a los delanteros culés.
La desesperación de última hora no da frutos para los locales
En los últimos quince minutos, Flick arriesgó y metió a Ronald Araujo y Ferran Torres. Araujo casi marca de cabeza en su primer córner, pero el balón rozó el poste. Esa jugada fue la mejor opción del Barcelona para igualar.
Los centros de Fermín y Yamal los despejaba sin dificultad José María Giménez y la defensa. Ya en el descuento, tras una falta de Julián Álvarez en buena posición, el lanzamiento de Yamal se marchó alto, acabando con cualquier atisbo de remontada.
Un desafío difícil en el partido de vuelta
El pitido final desató la alegría de la afición del Atlético de Madrid. Para el Barcelona fue una noche de “y si…”. La expulsión de Cubarsi fue clave, pero la falta de puntería y los errores defensivos que propiciaron el gol de Sorloth pesarán en la mente de Hansi Flick de cara a la vuelta en el Metropolitano.
Para alcanzar las semifinales, el Barça deberá lograr una gran remontada europea y marcar al menos dos goles ante un Atlético de Simeone, conocido por su solidez como local. Aunque el ADN azulgrana incluye el espíritu de la «remontada», la disciplina colchonera hace pensar que ya tiene un pie en las semifinales.