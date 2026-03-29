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Julian AlvarezGetty Images
Moataz Elgammal

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El Atlético de Madrid se dispone a presentar una oferta millonaria para renovar a Julián Álvarez, ante el interés del Barcelona y el Arsenal por su fichaje

J. Alvarez
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Según se informa, el Atlético de Madrid está preparando una oferta de renovación de contrato muy generosa para Julián Álvarez con el fin de alejar el creciente interés de clubes europeos de primer nivel, como el Barcelona y el Arsenal. El gigante de La Liga considera al delantero argentino la piedra angular de su proyecto a largo plazo y está dispuesto a romper su estructura salarial para asegurarse de que siga siendo el rostro indiscutible del club.

  • Se prevé un aumento salarial significativo

    Según «Marca», el Atlético de Madrid está decidido a asegurar el futuro de Álvarez, a pesar de que ya tiene un contrato hasta 2030 con una impresionante cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El club ha decidido actuar con firmeza ante los rumores sobre su posible traspaso, ofreciendo al jugador de 26 años un importante aumento salarial. Se espera que el acuerdo propuesto ascienda a aproximadamente 10 millones de euros por temporada, compuesto por un salario fijo de 9 millones de euros y un millón de euros adicional en primas por rendimiento fácilmente alcanzables. Este enorme paquete situaría al delantero a la altura de Jan Oblak como el jugador mejor pagado de la plantilla.

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    El Arsenal y el Barcelona siguen de cerca la situación

    Según se ha informado, el Barcelona considera al ganador del Mundial como el sucesor ideal a largo plazo de Robert Lewandowski. Al parecer, los blaugranas están siguiendo de cerca su situación mientras planifican el futuro tras la marcha del veterano delantero polaco, cuyo contrato expira al final de la temporada. Además, se cree que el Arsenal encabeza un grupo de clubes de la Premier League interesados en él que están barajando la posibilidad de presentar una oferta este verano.

  • Las estadísticas de Álvarez esta temporada

    El impresionante rendimiento de Álvarez esta temporada pone de manifiesto precisamente por qué es tan valorado. En 44 partidos disputados en todas las competiciones, incluyendo La Liga y la Liga de Campeones, ha marcado 17 goles y ha dado nueve asistencias. Y lo que es más importante, se dice que tanto él como su familia están muy contentos con su vida en Madrid. Esta satisfacción personal, unida a sus números goleadores, sugiere que es más probable que renueve su contrato que que se marche en un traspaso sonado.

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    ¿Qué le depara el futuro al Atlético de Madrid?

    Mientras la directiva trabaja sin descanso entre bastidores para asegurar el futuro de su delantero estrella, el equipo mantiene toda su atención puesta en el terreno de juego. El Atlético de Madrid recibe al líder de la Liga, el Barcelona, el 4 de abril, antes de viajar a Cataluña tan solo cuatro días después, el 8 de abril, para disputar el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones.