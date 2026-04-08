El Atlético de Madrid rompe 20 años de mala racha ante el Barcelona al ganar en la Liga de Campeones a un rival que jugó con 10

Durante dos décadas, el Camp Nou fue una fortaleza inexpugnable para el Atlético de Madrid. La sequía de victorias en Cataluña terminó el miércoles por la noche. Antes de este partido, el equipo madrileño llevaba 25 visitas sin ganar y su último triunfo databa de febrero de 2006, con Pepe Murcia.

El triunfo es clave para Simeone, que por fin gana en Barcelona. Tras soportar el arranque local, el ordenado Atlético aprovechó la superioridad numérica y encarriló la eliminatoria.