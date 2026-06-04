El Atlético de Madrid quiere fichar a un centrocampista del Manchester City que ahora está en el olvido, pero que brilló en la Premier League en las primeras semanas de la temporada 2025-26

Según Fijaches, Simeone quiere reforzar el centro del campo y ve en Reijnders el perfil ideal para aportar energía y calidad técnica. El internacional holandés, que llegó al Etihad con gran reputación, podría salir este verano si llega una oferta adecuada.

El club madrileño prepara una oferta inicial de unos 65 millones de euros para poner a prueba la determinación del Manchester City. Simeone confía en que su inteligencia táctica y experiencia en las principales ligas europeas le permitan adaptarse rápido al exigente ambiente del Metropolitano.