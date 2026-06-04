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El Atlético de Madrid quiere fichar a un centrocampista del Manchester City que ahora está en el olvido, pero que brilló en la Premier League en las primeras semanas de la temporada 2025-26
Simeone se fija en el dinamismo holandés
Según Fijaches, Simeone quiere reforzar el centro del campo y ve en Reijnders el perfil ideal para aportar energía y calidad técnica. El internacional holandés, que llegó al Etihad con gran reputación, podría salir este verano si llega una oferta adecuada.
El club madrileño prepara una oferta inicial de unos 65 millones de euros para poner a prueba la determinación del Manchester City. Simeone confía en que su inteligencia táctica y experiencia en las principales ligas europeas le permitan adaptarse rápido al exigente ambiente del Metropolitano.
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El Ayuntamiento autorizará la salida.
Se cree que el City lo venderá si obtiene un buen beneficio. A pesar de sus buenos inicios de temporada, el centrocampista de 27 años ha visto reducidos sus minutos bajo las órdenes de Pep Guardiola. Se quedó en el banquillo en nueve de los últimos catorce partidos de la Premier y en las dos finales nacionales. Esta falta de minutos lo ha puesto en el mercado, y el club planea reinvertir su traspaso en otras áreas.
El City ya busca recambios y, según informes, el Nottingham Forest rechazó una primera oferta por Elliot Anderson. Su traspaso aportaría fondos para nuevos fichajes y aliviaría la sobrepoblación en la medular.
El regreso a la Serie A sigue siendo una opción
El Atlético presiona fuerte, pero podría enfrentar competencia de Italia. El éxito previo de Reijnders en San Siro aún se recuerda, y varios grandes clubes italianos vigilan su delicada situación en Manchester.
Informes recientes indican que la Juventus lo vigila, pues busca jugadores consolidados para su reconstrucción técnica. Sin embargo, al futbolista le atrae jugar en La Liga y trabajar con Simeone, lo que podría dar al Atlético una ventaja en la carrera por su fichaje.
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Una jugada estratégica para los Rojiblancos
Fichar a Reijnders sería un gran golpe para el Atlético, que busca unir calidad y resistencia. El club confía en que el sistema de Diego Simeone y la promesa de titularidad basten para convencer al centrocampista neerlandés.
Los 65 millones de euros que costaría lo situarían entre los fichajes más caros de la historia reciente del club y reflejarían la confianza en su recuperación. Su llegada marcaría un cambio estratégico para recortar distancias con Real Madrid y Barcelona.