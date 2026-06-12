El Atlético quiere reforzar su centro del campo este verano y, según ESPN, ha puesto sus ojos en Kang-in. El centrocampista del PSG, que ahora disputa el Mundial 2026 con Corea del Sur, estaría dispuesto a volver a la Liga.

Simeone admira su versatilidad y calidad técnica, y el Atlético ve en él un plus de creatividad para el centro del campo, que la temporada pasada fue irregular. El PSG escuchará ofertas si se alcanzan los 35 millones de euros que pide por el surcoreano.