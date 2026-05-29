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El Atlético de Madrid, harto de las mentiras sobre el fichaje de Julián Álvarez, niega el interés del Barcelona
El Metropolitano rechaza la propuesta catalana
La prolongada saga del traspaso de Álvarez ha generado malestar en la directiva del Atlético, que ha adoptado una postura oficial contra el supuesto interés del Barcelona. El club ha confirmado que no ha habido ningún contacto, reunión u oferta con el conjunto catalán. El delantero de 26 años sigue siendo clave en los planes a largo plazo del equipo madrileño desde su llegada del Manchester City.
- AFP
El club condena la campaña orquestada
Según MARCA, el Atlético muestra su enfado por las continuas especulaciones de la prensa en los primeros días del mercado. El club asegura que el jugador «no está en venta», que «no ha habido ninguna oferta ni reunión» Estamos hartos de meses de mentiras, medias verdades, acoso a nuestros jugadores en las zonas mixtas y preguntas absurdas que forman parte de una campaña orquestada».
Alvarez, elogiado por su profesionalidad
A pesar de los rumores sobre una oferta inminente, los directivos del club han exonerado al delantero de cualquier implicación en su origen. El portavoz del club declaró a «Marca»: «Son solo habladurías de los agentes. Julián se ha comportado de manera impecable, dándolo todo en el campo y demostrando gran profesionalidad. Sabemos que él no ha generado este revuelo; siempre se ha comportado de manera impecable».
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El delantero es clave para el futuro del Madrid.
Álvarez tiene un contrato hasta 2030 y esta temporada ha marcado 18 goles en La Liga y la Liga de Campeones. El Barcelona busca un reemplazo de nivel para Robert Lewandowski, pero el Atlético confía en retener a su estrella de 95 millones de euros. El club madrileño está tranquilo: sabe que sus rivales no pueden fichar a sus mejores jugadores sin su permiso.