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El Athletic Club mantiene conversaciones avanzadas con el exentrenador del Borussia Dortmund para sustituir a Ernesto Valverde
Terzic se perfila como la opción preferida
Según informa el diario «Bild», Edin Terzic estaría a punto de volver a los banquillos con el Athletic de Bilbao, equipo de La Liga. Tras dejar el Borussia Dortmund en el verano de 2024, el técnico germano-croata ha trabajado como comentarista televisivo para Amazon Prime y RTL, pero ahora parece que tomará las riendas en San Mamés a partir de julio de 2026.
La decisión se produce después de que el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, haya calificado a Terzic como la «solución de ensueño» para liderar al club en su próxima etapa. Aunque se han barajado varios nombres para el puesto, las negociaciones con el exentrenador del BVB han avanzado rápidamente en los últimos días, lo que sugiere que el acuerdo podría cerrarse en un futuro próximo.
- AFP
Fin de la era Valverde en Bilbao
La vacante en el club vasco surgió después de que Ernesto Valverde anunciara su decisión de dejar el cargo. El técnico, de 62 años, que ha disfrutado de una etapa muy exitosa en la que destaca la conquista de la Copa del Rey en 2024, compartió un breve mensaje de vídeo en el que informaba a la afición de que no renovaría su contrato, que expira este verano.
Valverde ha estado al frente del equipo desde julio de 2022, aportando estabilidad y excelencia táctica. Su marcha marca el final de un importante ciclo de cuatro años, dejando un enorme vacío que la directiva del Athletic cree que Terzic tiene el enfoque táctico moderno y la personalidad necesarios para llenar con éxito.
Las ambiciones europeas y la clasificación actual
Terzic podría encontrarse dirigiendo en una competición continental nada más llegar a España. El Athletic de Bilbao ocupa actualmente el noveno puesto de La Liga, pero sigue firmemente en la lucha por los puestos europeos. Se encuentra a solo tres puntos del Celta de Vigo, sexto clasificado, a falta de nueve jornadas, mientras que el Real Betis, quinto, está a seis puntos.
Si el club consigue terminar entre los seis o siete primeros, Terzic llevaría a los Leones a la Europa League o a la Conference League.
Esta perspectiva da aún más peso al nombramiento, ya que la directiva busca un entrenador con experiencia demostrada en la escena europea tras las recientes hazañas de Terzic en la Liga de Campeones.
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Una trayectoria consolidada en Dortmund
Terzic cuenta con un historial en el que destaca su éxito bajo presión en el Westfalenstadion. Tras ejercer como segundo entrenador entre 2018 y 2020, asumió el cargo de entrenador interino y llevó al Dortmund a conquistar la DFB-Pokal en 2021. Tras un periodo como director técnico, volvió al banquillo en 2022 y, como es bien sabido, llevó al club a la final de la Liga de Campeones de 2024 en Wembley.