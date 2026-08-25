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El Athletic Club iguala un indeseado récord defensivo tras la derrota por 3-1 ante el Sevilla en el estreno de LaLiga
Un comienzo de pesadilla en San Mamés
El Athletic Club sufrió un complicado inicio de la nueva temporada de LaLiga tras caer por 3-1 ante el Sevilla en San Mamés. El partido dio un giro desastroso muy pronto, cuando el defensa Yuri Berchiche vio la roja directa a los 11 minutos. Obligado a jugar con diez durante más de 80 minutos, el equipo de Edin Terzic tuvo problemas para contener el persistente ataque del Sevilla. Los errores individuales salieron caros y los Leones igualaron de inmediato un negativo registro defensivo de la campaña anterior.
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Las fragilidades defensivas quedan al descubierto
La pasada temporada, el Athletic solo encajó tres goles en casa en una única ocasión, durante una derrota por 3-0 ante el Real Madrid. Esa solidez defensiva se ha evaporado rápidamente, con el Sevilla batiendo tres veces la portería de Unai Simón gracias a los goles de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Al margen de la temprana tarjeta roja, hubo errores decisivos, entre ellos la concesión de Aitor Paredes, la falta de concentración de Simón en el primer gol y el desafortunado taconazo hacia atrás de Jesus Areso que desembocó en el tercero. Terzic afronta una tarea urgente para recuperar la zaga infranqueable que le valió a Simón el Trofeo Zamora en 2023-24 y que encajó menos goles en 2024-25.
Creciente preocupación defensiva
El derrumbe en la jornada inaugural refleja alarmantes vulnerabilidades defensivas que lastraron al Athletic durante toda la temporada 2025-26, en la que encajó 58 goles, el quinto peor registro defensivo de la categoría. Aunque Aitor Paredes logró recortar distancias en la segunda parte, el daño ya estaba hecho. Terzic debe corregir con rapidez estos fallos estructurales si el club vasco quiere recuperar la solidez que en su día convirtió San Mamés en una fortaleza inexpugnable.
- Ricardo Larreina Amador
Una complicada visita al Barcelona, a continuación
El alivio no llegará fácilmente, ya que el Athletic afronta un giro rápido y de enorme exigencia con una visita para medirse al Barcelona el jueves. El Barcelona llega al partido rebosante de confianza tras golear al Elche por 5-0 en su estreno, confirmando el potencial de un ataque con Raphinha, Lamine Yamal y Dani Olmo que promedió 2,5 goles por partido la pasada temporada. Con el Athletic habiendo logrado solo un puñado de porterías a cero el curso pasado, el mermado y castigado equipo de Terzic afronta una prueba monumental para frenar su pérdida de impulso en este arranque de temporada.
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