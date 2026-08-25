El Athletic Club iguala un indeseado récord defensivo tras la derrota por 3-1 ante el Sevilla en el estreno de LaLiga

La pasada temporada, el Athletic solo encajó tres goles en casa en una única ocasión, durante una derrota por 3-0 ante el Real Madrid. Esa solidez defensiva se ha evaporado rápidamente, con el Sevilla batiendo tres veces la portería de Unai Simón gracias a los goles de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Al margen de la temprana tarjeta roja, hubo errores decisivos, entre ellos la concesión de Aitor Paredes, la falta de concentración de Simón en el primer gol y el desafortunado taconazo hacia atrás de Jesus Areso que desembocó en el tercero. Terzic afronta una tarea urgente para recuperar la zaga infranqueable que le valió a Simón el Trofeo Zamora en 2023-24 y que encajó menos goles en 2024-25.