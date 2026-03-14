Inter-Atalanta, jornada 29 de la Serie A

INTER-ATALANTA 1-1

GOLES: 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

El Atalanta empata con el Inter en los últimos minutos: en San Siro el partido termina 1-1 entre polémicas. Los locales abren el marcador en el minuto 27 de la primera parte gracias al gol de Pio Esposito, con la complicidad de un Carnesecchi poco acertado. En la reanudación, los chicos de Chivu tienen varias ocasiones para doblar la ventaja, pero es el Atalanta quien marca en los últimos minutos con un remate a puerta vacía de Krstovic. Grandes protestas por parte del Inter por el contacto entre Sulemana y Dumfries que dio lugar al gol del empate, con los nerazzurri reclamando una falta del delantero del Atalanta. Polémica también por un supuesto penalti no pitado a favor del Inter, con Frattesi tocado por Scalvini dentro del área.