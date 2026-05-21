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El Aston Villa «podría considerar» ofertas de traspaso de 100 millones de libras por Morgan Rogers, a pesar de haber ganado la Europa League y haberse asegurado la clasificación para la Liga de Campeones
Rogers marca en la victoria de la final de la Europa League
En las últimas tres temporadas el equipo ha alcanzado en dos ocasiones la prestigiosa cita continental. En la 2024-25 firmó un brillante recorrido hasta cuartos de la Liga de Campeones, donde cayó ante el París Saint-Germain, que luego se coronó campeón.
Esta temporada se saboreó la gloria continental: el maestro de la Europa League, Unai Emery, alzó el trofeo por quinta vez tras arrollar al Friburgo 3-0 en la final, desatando la fiesta en Estambul.
Rogers, antes de su participación en el Mundial este verano, fue uno de los goleadores de ese partido. El jugador de 23 años sigue demostrando que es un hombre para las grandes ocasiones y que merece codearse con la élite mundial de forma habitual.
- AFP
¿Consideraría el Villa ofertas de 100 millones de libras por Rogers?
Aston Villa puede ofrecerle oportunidades, pero sabe que los ojos están puestos en sus valiosos activos de West Midlands. ¿Venderían si llega una oferta millonaria o la Champions convencerá a Rogers de quedarse?
Al preguntarle, Hutton, exlateral del Villa —en declaraciones exclusivas a GOAL vía WSN— respondió: «Es un poco de ambas. Es un jugador de primer nivel que aún mejorará.
Tiene en Villa la plataforma para dar el salto. Será clave en el Mundial y quiere jugar al máximo nivel, así que la Champions ayuda.
Si llega una oferta de 100 millones de libras, el club la valorará para reinvertir. No quiero que se vaya, pero ante una cifra así, seguro que la escucharán».
Se espera interés en el mercado de fichajes de verano.
Otra leyenda del Villa, el delantero Andy Gray, ya había hablado con GOAL sobre la posible pugna por fichar a Rogers: «Para Morgan es una decisión importante; tiene talento y lo demuestra cada semana. Otros equipos lo quieren, sin duda.
Se necesitaría mucho dinero para ficharlo, y dependerá de lo persuasivo que sea Unai Emery para retenerlo. Yo le diría: “Escucha, vamos a seguir adelante, estamos avanzando, fíjate en la mejora que hemos logrado en los últimos dos años y mira dónde jugamos ahora.
Si logran convencerlo de que su futuro está en Villa Park, sería fantástico. Pero no hay duda de que llamarán a su puerta, porque tiene un talento enorme».
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¿Hasta cuándo dura el contrato de Rogers con el Aston Villa?
Se rumorea que Rogers podría fichar por el Real Madrid u otro grande, pero el Villa no tiene prisa por venderlo: su estrella, con contrato hasta 2031, mantiene alta su cotización.
Estas condiciones mantienen alto su precio de venta, que solo parece subir. La determinación del Villa se pondrá a prueba en las próximas ventanas de fichajes, pero no se desprenderán del Jugador Joven del Año de la PFA de 2025 sin luchar.