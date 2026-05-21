El Aston Villa «podría considerar» ofertas de traspaso de 100 millones de libras por Morgan Rogers, a pesar de haber ganado la Europa League y haberse asegurado la clasificación para la Liga de Campeones

En las últimas tres temporadas el equipo ha alcanzado en dos ocasiones la prestigiosa cita continental. En la 2024-25 firmó un brillante recorrido hasta cuartos de la Liga de Campeones, donde cayó ante el París Saint-Germain, que luego se coronó campeón.

Esta temporada se saboreó la gloria continental: el maestro de la Europa League, Unai Emery, alzó el trofeo por quinta vez tras arrollar al Friburgo 3-0 en la final, desatando la fiesta en Estambul.

Rogers, antes de su participación en el Mundial este verano, fue uno de los goleadores de ese partido. El jugador de 23 años sigue demostrando que es un hombre para las grandes ocasiones y que merece codearse con la élite mundial de forma habitual.