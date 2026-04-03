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El Aston Villa, en alerta tras las declaraciones de Morgan Rogers, que deja la puerta abierta a un traspaso este verano, con cuatro clubes interesados en la estrella inglesa
Los grandes clubes europeos y de la Premier League se interesan por Rogers
Según The Sun, Rogers se plantearía abandonar el Aston Villa este verano. El jugador, de 23 años, ha experimentado un ascenso meteórico desde que se trasladó a West Midlands, y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para los grandes tradicionales de la liga.
El Chelsea, el Liverpool y el Arsenal se encuentran entre los muchos equipos interesados en ficharlo, y el Manchester United es otro club que tiene en el punto de mira al internacional inglés.
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Situación contractual y postura de Villa
Rogers firmó un nuevo contrato de seis años el pasado mes de noviembre. A pesar de la seguridad que ofrece un contrato a largo plazo, varios clubes de primera línea creen que se puede llegar a un acuerdo si se cumple la valoración, y el Villa ha aceptado que este verano podría ser el momento ideal para sacar provecho de la situación.
Presión financiera en Villa Park
El Villa se ha esforzado por equilibrar sus cuentas en las últimas ventanas de fichajes, pero sigue siendo necesario realizar una reinversión significativa. Rogers, como uno de sus activos más valiosos, podría marcharse simplemente para evitar que el club entre en números rojos.
Rogers podría marcharse incluso si el Villa se clasifica para la Liga de Campeones, ya que existe la posibilidad de que sea vendido por una cifra superior a los 100 millones de libras que el Manchester City pagó por Jack Grealish en 2021.
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La carrera por la chispa creativa
Rogers se ha convertido en una pieza clave de la selección inglesa bajo la dirección de Thomas Tuchel y se espera que participe en el Mundial de este verano, ya sea en la banda o en una posición de mediocampista ofensivo.