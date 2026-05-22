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Melchie Dumornay Lyon GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

El ascenso de Melchie Dumornay: cómo la superestrella haitiana llegó a liderar las esperanzas del Lyon de conquistar la Liga de Campeones femenina

Liga de Campeones
OL Lyonnes
M. Dumornay
Haití
Barcelona vs OL Lyonnes
Women's football
Reims
FEATURES

Melchie Dumornay siempre tuvo algo especial. Tras destacar en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2018, la promesa haitiana fichó por el Reims francés a los 18 años, tres años después. En pocas semanas, la entrenadora Amandine Miquel lo tuvo claro: «Será una de las mejores jugadoras del mundo en los próximos años». Hoy, Miquel ya ha demostrado que tenía razón.

Dumornay pasó solo dos temporadas en el Reims antes de que el Lyon —donde ya había entrenado antes de llegar a Francia— no pudiera resistirse más. Con 19 años se unió al ocho veces campeón de Europa y se adaptó de inmediato, pese al salto en expectativas y presión.

Con solo 22 años, Dumornay llega a la final de la Liga de Campeones de este fin de semana como la estrella de un Lyon de talla mundial. Sus actuaciones europeas esta temporada han dejado boquiabiertos a los espectadores en repetidas ocasiones: ha marcado cinco goles, cifra superada solo por cuatro jugadoras, de las cuales todas, salvo una, han disputado muchos más minutos.

Haití ha vivido varios hitos recientes: en 2023 debutó la selección femenina en el Mundial y este verano la masculina volverá tras 52 años ausente. Con Dumornay, el país puede aspirar aún más alto. Si Lyon vence al Barcelona el sábado, será la primera jugadora haitiana, hombre o mujer, en ganar la Liga de Campeones, un logro que podría llevarla al Balón de Oro.

  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    Primeros pasos

    Cuando GOAL habló con Miquel a mitad de la primera temporada de Dumornay en el Reims, ella afirmó que la talentosa adolescente estaba «al 30 % de su nivel».

    Suena lógico y sorprendente a la vez: Dumornay ya brillaba, pero Miquel veía un margen enorme para que se convirtiera en una de las mejores del mundo.

    Sin embargo, su nivel era ya muy alto, así que cabía preguntarse: ¿podía estar solo al 30 % de su capacidad?

    Con cada temporada, esa previsión se confirma: Dumornay sigue creciendo.

    • Anuncios
  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    Por el buen camino

    El tiempo de juego en Reims fue clave. Cuando dio el paso, su primera experiencia en el extranjero, la gente en Haití la paraba para preguntarle dónde ficharía al cumplir 18 años. «¿Y entonces, cuál eliges? ¿El París Saint-Germain o el Lyon?», le preguntaban.

    «Sé que mi fichaje por el Reims puede decepcionar a algunas personas», admitió Dumornay. «Pero quienes entienden de fútbol comprenderán mi decisión. Los demás verán que no se equivocan».

    En esa pequeña ciudad de la región de Champaña, Dumornay pudo jugar con regularidad, equivocarse y crecer. «Sabía que estaría en una buena liga y que seguiría siendo una jugadora importante, no solo una suplente», apuntó Miquel.

  • Melchie Dumornay Haiti Women 2023Getty

    Estar a la altura de las circunstancias

    Tras dos años, 39 partidos y 23 goles, Dumornay fichó por el Lyon, algo que ella, el club y todo Haití esperaban. Ya había hecho pruebas con el ocho veces campeón de Europa antes de cumplir 18 y siempre soñó con jugar en el dominador del fútbol femenino francés. No tardó en cumplir esa ambición.

    Quienes dudaban de su capacidad para encajar en la máquina ganadora del OL o de cómo manejaría la presión de dar un salto así solo tenían que ver lo ocurrido en el verano de 2023, justo antes de su primera temporada en Lyon.

    La estrella de la selección haitiana marcó los dos goles con los que su país venció 2-1 a Chile en la repesca y se clasificó por primera vez para la Copa Mundial Femenina. En Australia, pese a ser debutantes y enfrentar a Inglaterra (campeona de Europa), China (campeona de Asia) y Dinamarca (subcampeona de Europa), Haití compitió de tú a tú y perdió tres duelos muy igualados, siempre con Dumornay brillando.

    Tras medirse a las Lionesses, los lectores de BBC Sport la eligieron mejor del partido pese al 1-0 de Inglaterra. Estaba a la altura y, de paso, se afianzaba como líder.

  • Selma Bacha Vicki Becho Melchie Dumornay Lyon Women 2023-24Getty

    Un impacto inmediato

    Tras un inicio complicado en el Lyon, donde una lesión de tobillo la mantuvo tres meses fuera, la trayectoria de Dumornay ha ascendido.

    En la 2023-24 regresó a tiempo para la fase decisiva: marcó cinco goles y dio cinco asistencias en 11 partidos. Clave fue su doblete y dos asistencias en la semifinal de la Liga de Campeones ante el PSG, que el Lyon ganó 5-3 global para avanzar a la final.

    En la final contra el Barcelona no pudo ser: lideró el ataque de Lyon, pero solo remató una vez y el equipo quedó por debajo del sólido nivel del Barça.

    Aun así, su primera temporada mostró aspectos positivos: con solo 20 años se hizo clave y superó un grave obstáculo para ganar dos títulos.

    «Siempre creí que, en el Lyon, progresaría cada día», dijo Dumornay a GOAL antes de la 2024-25. «Y eso está sucediendo».

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Entre los mejores del mundo

    Desde entonces, su progresión no ha parado. En los últimos dos años, es difícil negar que Dumornay ha sido una de las mejores jugadoras del mundo y, a ratos, la mejor de todas.

    «Es un placer tenerla como compañera», admite Ingrid Engen, defensa del Lyon que, en su etapa en el Barcelona, debió marcarla en la final de la UWCL 2024. «Es una amenaza y tuve que marcarla de cerca en la final. Es muy difícil de controlar porque tiene fuerza, potencia y técnica; lo tiene todo».

    Bajo las órdenes de Jonatan Giraldez, exentrenador del Barça que dirige al Lyon esta temporada, su posición ha variado.

    Tras jugar más adelantada las dos temporadas anteriores, a menudo como una clásica ‘9’, la internacional haitiana ha vuelto al centro del campo, ya sea como ‘10’ o ligeramente más retrasada. Es la posición en la que siempre ha preferido jugar, «porque quiero estar en todas partes».

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Listo para la gran ocasión

    Esto ha llevado a una Dumornay más implicada, y su impacto en el rendimiento del Lyon es notable. Sus toques por partido, tanto en la liga como en la Liga de Campeones, son más altos que nunca, al igual que sus pases clave. «Sabemos que Melchie es una de las mejores jugadoras del mundo», declaró Giraldez al inicio de la temporada. «Tenemos que buscarla todo lo posible».

    La fórmula es simple: cuanto más toca el balón, mayores son las opciones de triunfo del Lyon. Aunque el OL tiene un plantel de nivel mundial, priorizar a una jugadora de Balón de Oro es clave. «Una ‘9’ solo puede hacer cosas concretas», añadió esta semana. «Creo que es muy capaz de hacer cosas diferentes».

    Además, la entrenadora sabe que lo mejor de su juego aún no ha llegado. Dumornay ha mejorado mucho desde que Miquel afirmó hace cuatro años que estaba al 30 % de su potencial; ahora brilla al 70 % y sigue creciendo.

    «Esto no es lo máximo», coincidió Giraldez antes de la final del sábado. Aunque su presente ya es increíble y puede llevar al Lyon a la gloria europea en Oslo, el futuro se anuncia aún más brillante para Dumornay. Esto apenas comienza.

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