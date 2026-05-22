El ascenso de Melchie Dumornay: cómo la superestrella haitiana llegó a liderar las esperanzas del Lyon de conquistar la Liga de Campeones femenina

Dumornay pasó solo dos temporadas en el Reims antes de que el Lyon —donde ya había entrenado antes de llegar a Francia— no pudiera resistirse más. Con 19 años se unió al ocho veces campeón de Europa y se adaptó de inmediato, pese al salto en expectativas y presión.

Con solo 22 años, Dumornay llega a la final de la Liga de Campeones de este fin de semana como la estrella de un Lyon de talla mundial. Sus actuaciones europeas esta temporada han dejado boquiabiertos a los espectadores en repetidas ocasiones: ha marcado cinco goles, cifra superada solo por cuatro jugadoras, de las cuales todas, salvo una, han disputado muchos más minutos.

Haití ha vivido varios hitos recientes: en 2023 debutó la selección femenina en el Mundial y este verano la masculina volverá tras 52 años ausente. Con Dumornay, el país puede aspirar aún más alto. Si Lyon vence al Barcelona el sábado, será la primera jugadora haitiana, hombre o mujer, en ganar la Liga de Campeones, un logro que podría llevarla al Balón de Oro.