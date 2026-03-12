Getty Images Sport
El Arsenal «trabaja en un acuerdo» para fichar a una estrella de la Bundesliga por 60 millones de libras tras enviar a un ojeador a ver en acción al internacional francés
Los Gunners aumentan su interés por la estrella francesa.
Mikel Arteta se niega a quedarse quieto en su búsqueda de la perfección defensiva, y ahora Castello Lukeba, del RB Leipzig, está firmemente en el punto de mira del Arsenal. El defensa de 23 años se ha convertido en uno de los jugadores más fiables de la Bundesliga, lo que, según se informa, ha llevado al club del norte de Londres a iniciar conversaciones sobre un posible traspaso en verano.
Aunque los Gunners aún no han presentado una oferta formal, la directiva del club está haciendo las comprobaciones oportunas. L'Equipe informa de que recientemente se enviaron ojeadores a Alemania para ver al central en acción durante el empate 2-2 del Leipzig con el Borussia Dortmund, donde, según se informa, la compostura y la velocidad de recuperación de Lukeba impresionaron a los representantes.
Detalles sobre la cláusula de rescisión y la indemnización por traspaso
El contrato actual de Lukeba con el Red Bull Arena incluye una cláusula de rescisión significativa, pero el Leipzig podría estar dispuesto a aceptar una cifra inferior. Aunque la cláusula de rescisión está fijada en 69 millones de libras esterlinas, se cree que el club de la Bundesliga estaría dispuesto a facilitar la salida del jugador por una cantidad de entre 50 y 60 millones de libras esterlinas. Este posible descuento ha alertado a varios pesos pesados de toda Europa, aunque se cree que el propio jugador prefiere fichar por un equipo de Inglaterra o España.
El valor del defensa sigue aumentando a pesar de los resultados irregulares del Leipzig en la liga nacional esta temporada. Lukeba, que ya se ha ganado el reconocimiento de la selección francesa, es considerado un central moderno capaz de jugar en una línea alta, una característica que encaja perfectamente en el esquema táctico de Arteta. El equipo de fichajes del Arsenal está sopesando ahora si formalizar su interés con una oferta concreta en las próximas semanas.
El futuro de Lukeba
En una entrevista reciente, el jugador se mostró reservado sobre sus próximos pasos, pero no ocultó su deseo de competir por los mayores premios del fútbol mundial. En declaraciones a Bild, Lukeba dijo: «Mi objetivo es volver a Europa con el Leipzig, porque ver la Champions League solo por televisión es muy doloroso. No pienso más allá de eso. Tenemos que mantenernos concentrados. La temporada es larga. El año pasado también empezamos bien y luego tuvimos grandes problemas».
Añadió: «Mi sueño es convertirme en campeón del mundo o ganar la Champions League algún día. No sueño con jugar en un club concreto. Más bien, sueño con ganar títulos, porque eso es lo que más se recuerda al final de tu carrera».
La evolución defensiva de Arteta continúa
Si el Arsenal lograra fichar a Lukeba, sería otra inversión significativa en una defensa que se ha transformado bajo el liderazgo de Arteta. Los Gunners han dado prioridad en los últimos años a los defensas jóvenes y dominantes en el juego aéreo, y Lukeba encaja perfectamente en ese perfil. Su versatilidad y experiencia en las principales ligas europeas lo convierten en el candidato ideal para competir al más alto nivel con jugadores como William Saliba y Gabriel Magalhaes.
Aunque el Leipzig todavía tiene posibilidades de terminar entre los cuatro primeros y jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, el aliciente de luchar por el título de la Premier League podría ser suficiente para convencer al jugador de 23 años de que su futuro está fuera de la Bundesliga.
