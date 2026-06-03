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El Arsenal toma la delantera en la pugna por el fichaje frente al Bayern de Múnich, ya que la estrella de la Bundesliga resulta demasiado cara para el gigante alemán
El Eintracht de Fráncfort exige mucho a Brown.
La pugna por Brown se recrudece con la llegada del mercado de verano, pero el Bayern de Múnich podría quedarse fuera. El club alemán sigue interesado en el lateral del Eintracht, pero el precio exigido complica la operación para Max Eberl y la directiva del Allianz Arena.
El club de Hesse pide unos 65 millones de euros, cantidad que Bayern considera excesiva tras varias campañas de fichajes costosos. Frankfurt no quiere desprenderse de su joven talento por menos de esa cifra.
- AFP
El Arsenal se suma a la puja por el internacional alemán
Mientras el Bayern duda, el Arsenal se ha posicionado como firme candidato a fichar a Brown. El club londinense busca reforzar su banda izquierda y el lateral alemán encaja en el perfil ofensivo que busca Mikel Arteta. A diferencia del equipo muniqués, se cree que los aspirantes al título de la Premier League disponen de la capacidad financiera para cumplir las exigencias del Frankfurt.
Según The Athletic, Brown está en la lista corta que siguen de cerca los Gunners. Su capacidad para sumarse al ataque sin perder la intensidad que exige la Premier League lo convierte en un objetivo ideal. Este interés llega tras una destacada temporada 2025-2026, en la que jugó 42 partidos con el Frankfurt, marcó cuatro goles y dio seis asistencias. A pesar de su buen momento personal, el Frankfurt terminó octavo en la Bundesliga y no se clasificó para competiciones europeas. Para Brown, la posibilidad de recalar en un Arsenal que siempre lucha por títulos en Inglaterra resulta cada vez más atractiva.
El rompecabezas del mercado de fichajes del Bayern pasa por las salidas
La situación en Múnich se complica por la profundidad defensiva de la plantilla. Para fichar un lateral izquierdo, el Bayern debe primero reducir su plantilla. Mientras tanto, el Eintracht de Fráncfort podría obtener una buena ganancia, pues lo fichó en enero de 2024 al Núremberg por unos 3 millones de euros. El interés del club sigue firme, pero la operación requiere antes vender jugadores.
Para fichar a Brown, Eberl debe antes traspasar a Hiroki Ito o a Alphonso Davies; de lo contrario, los 60-65 millones de euros que cuesta el jugador del Frankfurt se mantienen fuera del alcance del campeón de la Bundesliga.
- AFP
Nagelsmann elogia el creciente prestigio de Brown
La reputación de Brown ha subido tras incorporarse a la selección alemana de fútbol bajo la dirección de Julian Nagelsmann. El joven defensa se prepara para el Mundial 2026 y ha impresionado al cuerpo técnico con su versatilidad e inteligencia táctica. Su actuación en un reciente amistoso contra Finlandia lo sitúa como candidato a titular en el lateral izquierdo.
Nagelsmann, que valora su potencial, velocidad y capacidad para jugar en el espacio intermedio, ha declarado: «Tiene mucho potencial, es muy bueno en el uno contra uno, tiene mucha velocidad, juega con mucha inteligencia y se siente cómodo en el espacio intermedio».
El técnico añadió que la competencia entre Brown y David Raum es saludable para la selección alemana y concluyó: «Son dos jugadores muy buenos con estilos diferentes y ambos podrían ser titulares».