El Arsenal toma la delantera en la pugna por el fichaje frente al Bayern de Múnich, ya que la estrella de la Bundesliga resulta demasiado cara para el gigante alemán

Mientras el Bayern duda, el Arsenal se ha posicionado como firme candidato a fichar a Brown. El club londinense busca reforzar su banda izquierda y el lateral alemán encaja en el perfil ofensivo que busca Mikel Arteta. A diferencia del equipo muniqués, se cree que los aspirantes al título de la Premier League disponen de la capacidad financiera para cumplir las exigencias del Frankfurt.

Según The Athletic, Brown está en la lista corta que siguen de cerca los Gunners. Su capacidad para sumarse al ataque sin perder la intensidad que exige la Premier League lo convierte en un objetivo ideal. Este interés llega tras una destacada temporada 2025-2026, en la que jugó 42 partidos con el Frankfurt, marcó cuatro goles y dio seis asistencias. A pesar de su buen momento personal, el Frankfurt terminó octavo en la Bundesliga y no se clasificó para competiciones europeas. Para Brown, la posibilidad de recalar en un Arsenal que siempre lucha por títulos en Inglaterra resulta cada vez más atractiva.