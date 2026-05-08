Getty Images Sport
Traducido por
El Arsenal sufre un duro golpe: Mikel Arteta revela que Jurrien Timber podría perderse el resto de la temporada
Una espera frustrante para el holandés
Mikel Arteta admite que la «frustrante» lesión de Timber es más compleja de lo esperado y podría marginarlo el resto de la temporada del Arsenal. El defensa no juega desde marzo, cuando se retiró ante el Everton, y su ausencia pesa en la recta final de los Gunners.
Aunque en un principio se esperaba una recuperación rápida, la lesión se ha prolongado. Arteta llegó a decir que el jugador estaría solo unos días de baja, pero a falta de cuatro partidos para el final aún no ha regresado. La falta de progresos ha llevado al cuerpo técnico a replantearse su participación en lo que queda de temporada.
- Getty Images Sport
Arteta ofrece un informe poco alentador sobre el estado físico de los jugadores
El entrenador del Arsenal fue claro al hablar del posible regreso de Timber esta temporada. El lateral se pierde el partido del domingo contra el West Ham y su vuelta sigue en el aire.
El técnico reconoció que la recuperación se ha convertido en una carrera contra el reloj que el jugador podría no ganar. «No lo sé, aún queda bastante por hacer. Todo tiene que ir muy bien y muy rápido para que pueda jugar unos minutos», admitió Arteta.
La solidez defensiva se pone a prueba en el momento decisivo
Timber, fichado del Ajax en 2023, ha jugado 43 partidos esta temporada con cuatro goles y siete asistencias. Pero no es la única baja del Arsenal: Mikel Merino también lleva semanas lesionado. La escasez de alternativas en defensa y mediocampo incrementa la presión sobre el grupo que ha sostenido la extenuante temporada.
- Getty Images Sport
De cara a la recta final
Los Gunners se preparan para enfrentar a los Hammers y mantener el liderato de la Premier League, donde sacan cinco puntos al Manchester City, que tiene un partido menos. En su búsqueda del título liguero, la lesión de Timber recuerda lo fina que es la línea entre el éxito y el fracaso. Arteta necesita que sus jugadores en forma den un paso al frente y cubran el vacío dejado por los lesionados.