Ramón, destacado jugador de 21 años del Como, encabeza la lista del Arsenal. El español brilló en la Serie A tras dejar el Real Madrid, pero su fichaje es complejo por la estructura de su anterior traspaso. Según CaughtOffside, los ‘gunners’ también siguen a Víctor Valdepeñas, joven madridista. Sus ojeadores ya los han observado en varias ocasiones con buenas impresiones. Además, el Real Madrid conserva una opción de recompra y el 50 % de cualquier traspaso futuro, lo que podría elevar su coste y reducir el margen del Como.