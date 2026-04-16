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Muhammad Zaki

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El Arsenal podría vender a Kai Havertz y a Gabriel Jesús para financiar el fichaje de 120 millones de euros de un delantero de La Liga

Fichajes
K. Havertz
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G. Jesus
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J. Alvarez
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El Arsenal planea renovar su ataque este verano; Kai Havertz y Gabriel Jesús podrían salir. Su objetivo es Julián Álvarez, del Atlético, y preparan medidas financieras para ficharlo.

  • Los Gunners, dispuestos a prescindir de su dúo ofensivo

    Según CaughtOffside, Mikel Arteta autorizaría las salidas de Havertz y Jesús para facilitar un fichaje estrella. Prescindir de ambos refleja la determinación del Arsenal por contratar un delantero de primer nivel para la temporada 2026-27.

    Su salida reduciría la masa salarial y aportaría parte del dinero necesario para negociar con el Atlético. Según las fuentes, el club ya prepara uno de los fichajes más caros de su historia.

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  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Álvarez deja la puerta abierta a su salida

    Aunque el Atlético insiste en que su estrella no está en venta, el jugador no ha desmentido los rumores. En una entrevista reciente, el campeón del mundo evitó confirmar su futuro en el Metropolitano.

    Álvarez declaró: «No tengo nada que decir. Son cosas de las que se habla, también se habla mucho en las redes sociales, todo el mundo publica su opinión y todo se exagera. Nunca he dicho nada, estoy bien aquí, muy feliz, compitiendo en todas las competiciones. Nunca he dicho nada, son solo rumores. Se saca de quicio. Estoy feliz en el Atlético, contento, luchando. Estamos bien en la Liga de Campeones y en la final de la Copa del Rey». Pero, al ser preguntado sobre un posible fichaje para la temporada 2026-27, reconoció: «¿Qué sé yo? Quizás sí, quizás no, nunca se sabe».

  • El Atlético prepara una contraoferta sin precedentes

    El Atlético no quiere perder a su estrella y, para alejar el interés de Arsenal y Barcelona, prepara una renovación que lo igualaría a Jan Oblak como el mejor pagado del club. Le ofrecerían un paquete cercano a los 10 millones de euros por temporada para convencerlo de que se quede, reflejo de su importancia tras una campaña de goles decisivos en todas las competiciones.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    La lucha por la selección argentina se recrudece

    El Arsenal quiere repatriar al exjugador del Manchester City, pero no lo tendrá fácil. El París Saint-Germain, con gran poderío financiero, también le sigue. El Barcelona, en busca de un sucesor para Robert Lewandowski, hace lo propio.

    Los londinenses del norte intentan acortar distancias al mantener una sólida relación con los representantes del jugador desde el principio. Con 18 goles esta temporada, Álvarez es uno de los jugadores más codiciados de Europa, y la disposición del Arsenal a sacrificar a estrellas consolidadas como Havertz y Jesús refleja lo mucho que valoran al astro del Atlético.

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