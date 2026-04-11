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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡El Arsenal podría pagar hasta 92 millones de euros por él! ¿Se sumará el FC Bayern de Múnich a la puja por este internacional inglés?

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A. Gordon
Bayern Múnich
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El FC Bayern Múnich podría fichar al delantero del Newcastle United Anthony Gordon.

Según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, el FCB ya contactó a los representantes de Gordon. El club alemán, récord de títulos, no descarta ficharlo este verano.

  • El perfil de Gordon, delantero rápido, con gran regate y letal ante el gol, interesa al Bayern. Además, puede actuar en cualquier posición ofensiva, aunque esta temporada en el Newcastle ha jugado sobre todo como extremo izquierdo o delantero centro.

    En la primera línea de ataque, el FCB no necesita fichajes: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane rinden a gran nivel. Además, cuenta con dos alternativas de lujo: el supertalento Lennart Karl y Jamal Musiala, ya recuperado y cada vez más cerca del once.

    Aun así, el club valora fichar un extremo izquierdo en verano para rotar con Díaz. También se menciona un posible recambio de Kane: Dusan Vlahovic, de la Juventus.

    El jugador no vería con malos ojos recalar en el Bayern, pero, según Tavolieri, el Newcastle no contempla cederlo.

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  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un fichaje costoso de Anthony Gordon no encajaría en la estrategia del FC Bayern

    Además, es dudoso que Gordon acepte ser suplente, y el Bayern probablemente no pague tanto por un reserva. Tiene contrato con el Newcastle hasta 2030, y los Magpies pedirían unos 110 millones de euros por él.

    Además, varios clubes ingleses de primer nivel lo siguen. A finales de febrero, The Sun informó que Liverpool y Arsenal se interesaron por el delantero; los Gunners estarían dispuestos a pagar hasta 92 millones de euros. Esa misma cifra pediría el Aston Villa por Morgan Rogers, otro objetivo del Bayern según The Mirror.

    Sin embargo, fichajes tan costosos no encajan en la estrategia del Bayern, que tras las buenas experiencias con Karl y Aleksandar Pavlovic planea dar más oportunidades a su cantera. Vincent Kompany, que planea confiar en Noel Aseko —de vuelta del Hannover 96— para reemplazar a Leon Goretzka en el medio, encaja con esa filosofía.

    En la misma línea, se rumorea que el Bayern valoraría una solución interna para suplir a Díaz: Arijon Ibrahimovic, cedido hasta final de temporada al 1. FC Heidenheim, podría asumir ese papel tras su regreso en verano. El jugador de 20 años es titular en el FCH y ya acumula experiencia en la Bundesliga. Tiene contrato con el FCB hasta 2027.

  • Nick Woltemade queda relegado, pues Anthony Gordon es ahora el delantero centro titular del Newcastle.

    Gordon fichó por el Newcastle en 2023 procedente del Everton por 45,6 millones de euros. Esta temporada ha marcado diez goles en doce partidos de la Liga de Campeones. Ha compartido el trío de ataque con Nick Woltemade, aunque últimamente le ha ido quitando el puesto en la delantera del Newcastle al internacional alemán.

    Con la selección inglesa suma 17 partidos y dos goles. En la fase de clasificación para el Mundial, el seleccionador Thomas Tuchel lo alineó como titular en algunas ocasiones; en total, disputó cinco partidos en el camino hacia la fase final en Estados Unidos, México y Canadá, y marcó un gol en octubre en la victoria por 5-0 en Letonia. Las posibilidades de Gordon de entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial son buenas; los Tres Leones se enfrentarán en la fase de grupos a Croacia, Ghana y Panamá.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-PRESSER-DIAZAFP

    Los delanteros del FC Bayern de Múnich


    Jugadores

    Posición

    Edad

    Contrato hasta

    Jamal Musiala

    Centrocampista ofensivo

    23

    2030

    Lennart Karl

    Centrocampista ofensivo

    18

    2029

    Michael Olise

    Extremo derecho

    24

    2029

    Luis Díaz

    Extremo izquierdo

    29

    2029

    Serge Gnabry

    Centrocampista ofensivo / Extremo derecho / Extremo izquierdo / Delantero centro

    30

    2028

    Harry Kane

    Delantero centro

    32

    2027

    Nicolás Jackson

    Delantero centro

    24

    2026 (cedido por el Chelsea)


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