En la entrevista postpartido en Viaplay, Schmeichel criticó sin rodeos la labor arbitral que, a su juicio, benefició al Arsenal en su victoria 1-0 en el London Stadium. Los Gunners siguen en la lucha por el título, pero el triunfo se empañó cuando el West Ham vio anulado un gol de Callum Wilson en los últimos minutos. El árbitro Chris Kavanagh y el responsable del VAR, Darren England, anularon la jugada al considerar que Pablo había cometido falta sobre el portero David Raya. El icono danés reaccionó indignado y acusó al líder de la liga de usar tácticas físicas idénticas sin sanción.