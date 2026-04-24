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El Arsenal no podrá contar con Beth Mead para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Lyon, y la baja por lesión de Steph Catley aumenta la atención sobre el estado físico de Leah Williamson
La profundidad de la defensa central del Arsenal se pondrá a prueba con la baja de Catley
Catley se retiró cojeando del partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Chelsea por una lesión en la pantorrilla. Esa dolencia, sufrida hace unos días, la marginó de la selección australiana y, pese al tiempo de recuperación, aún no está lista para la ida de semifinales de la UWCL. La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, lo confirmó el viernes en la rueda de prensa previa al encuentro. «Esperemos que la veamos más adelante en esta fase de partidos», añadió.
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La ausencia de Catley pone en duda la forma física de Williamson.
La baja de Catley, sólida toda la temporada, complica aún más la defensa del Arsenal, que ya tenía pocas opciones. Katie Reid, revelación al inicio del curso, lleva meses de baja por rotura del ligamento cruzado anterior, y Leah Williamson se ha perdido gran parte de la campaña por diversas lesiones.
Su última lesión, un problema en el isquiotibial, le impidió jugar los cuartos de final de la UWCL ante el Chelsea. Pese a ello, Sarina Wiegman la convocó con Inglaterra y Williamson volvió a jugar el segundo partido del parón, disputando la primera parte de la ajustada victoria sobre Islandia.
Tras el encuentro, Wiegman valoró su regreso: «Como hemos dicho toda la campaña, queremos ser cautelosos con ella. Estaba en buena forma. Si hubiera sido necesario, podría haber jugado más, pero no quisimos arriesgar. Está bien».
Aún se desconoce cuántos minutos podrá jugar el domingo, por lo que Slegers podría buscar alternativas si no está al 100 %. La lateral izquierda Katie McCabe ha actuado recientemente en el centro, por delante de la central natural Laia Codina, cuya forma ha sido irregular.
Mead no estará presente por «motivos personales»
El Arsenal no podrá contar con Mead para el partido del domingo, ya que la internacional inglesa se ha ausentado esta semana por «motivos personales», según Slegers. Perder a una jugadora de su calidad y experiencia es un revés, aunque al menos ocurre en una demarcación donde las Gunners tienen más profundidad.
Olivia Smith, fichaje récord de un millón de libras, está brillando en su primera temporada; Chloe Kelly llega en buen momento y aporta experiencia europea tras su papel clave en el título del año pasado. Caitlin Foord, autora de un gol en Lyon en las semifinales del curso pasado, completa las alternativas.
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Siete partidos en 21 días: el gran final de temporada del Arsenal
Es incierto si Catley o Mead jugarán la vuelta de esta semifinal de la Liga de Campeones. Slegers se mostró optimista sobre el pronto regreso de Catley, cuya recuperación avanza bien, pero la situación de Mead aún se evalúa, pues el club le da el tiempo necesario.
Además, el Arsenal afronta un calendario intenso: le quedan varios partidos y dos encuentros menos que el resto de los cinco primeros de la Superliga Femenina. Esto significa que las Gunners jugarán prácticamente cada tres o cuatro días hasta la última jornada de la WSL. Para ese calendario necesitan una plantilla lo más completa posible, ya que buscan defender su título de la Liga de Campeones y terminar lo más arriba posible en la clasificación de la liga.