El Arsenal negocia el fichaje del marroquí Ayyoub Bouaddi, estrella del Mundial, aunque el Lille pide 70 millones de euros

Según Sky Sports Suiza, el Arsenal lleva meses negociando para fichar a Bouaddi y contacta con su entorno desde enero de 2023. El joven de 18 años es su prioridad y los campeones de la Premier quieren cerrar el trato cuanto antes.

Según Sky Sports Suiza, el club trabaja desde hace meses en su fichaje y mantiene contacto con su entorno desde enero del año pasado. La larga labor de scouting se ha traducido en una oferta formal, impulsada por el impacto del joven en el máximo nivel.