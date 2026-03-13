El Arsenal inicia las negociaciones con un centrocampista clave para renovar su contrato, mientras los Gunners siguen esforzándose por retener a sus principales estrellas

Según algunas informaciones, su contrato actual asciende a unas 240 000 libras a la semana, pero se espera que las nuevas condiciones lo sitúen más cerca de los jugadores mejor pagados del club, según la BBC. Para ponerlo en contexto, su compañero de equipo Bukayo Saka firmó recientemente un contrato de cuatro años y medio por un valor mínimo de 300 000 libras a la semana, lo que ha sentado un precedente para los mejores jugadores del club, en un intento por mantener una masa salarial competitiva al tiempo que se recompensa la excelencia.

Se dice que las conversaciones entre el club y los representantes del jugador se encuentran en una fase inicial, y actualmente no hay un calendario concreto para un anuncio oficial. Sin embargo, la intención del club del norte de Londres es clara: quieren evitar cualquier incertidumbre en torno a sus activos clave.