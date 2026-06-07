Getty Images Sport
Traducido por
El Arsenal incluye a Morgan Gibbs-White en su lista de fichajes, mientras Mikel Arteta busca reforzar el ataque del campeón de la Premier League
Arteta considera a Rogers un fichaje emblemático
Tras 22 años sin título, Arteta ya prepara la defensa de la Premier con el fichaje de Rogers, del Aston Villa.
Arteta, que dirige personalmente la estrategia de fichajes, valora su versatilidad en ataque. Pero el traspaso no será barato: el Villa podría pedir hasta 100 millones de libras tras su brillante temporada en liga y Europa.
- Getty Images
Gibbs-White se perfila como una alternativa clave
Si el fichaje de Rogers se complica, el Arsenal ve a Gibbs-White como alternativa, según SunSport. El capitán del Forest marcó 18 goles esta temporada y llevó a su equipo a las semifinales de la Europa League, donde perdió contra el Aston Villa de Rogers.
Sus 15 tantos en la Premier le situaron como el segundo inglés más goleador, solo por detrás de Ollie Watkins (Aston Villa). A pesar de su éxito con el club, sufrió una gran decepción cuando Thomas Tuchel no le incluyó en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. El mediapunta expresó su frustración: «Sé que he hecho más que suficiente para estar en la convocatoria. Me he ganado la antipatía de alguien».
Los Gunners se enfrentan al PSG y a un Forest muy resistente en la pugna por el fichaje
El Arsenal no es el único grande europeo interesado. El París Saint-Germain, que derrotó a los Gunners en la final de la Liga de Campeones, también sigue a Rogers. Además, el propietario del Forest, Evangelos Marinakis, quiere retener a sus estrellas y ya convenció a Gibbs-White para que firmara hasta 2028.
Además, Elliot Anderson, valorado en 100 millones de libras, atrae el interés del Manchester City y el Manchester United, y el técnico Vítor Pereira reconoce: «El mercado es el mercado».
- Getty Images Sport
Tuchel defiende sus controvertidas decisiones de alineación
A pesar de los rumores de fichajes, Tuchel defendió dejar a Gibbs-White en casa. El técnico alemán explicó que prioriza el equilibrio táctico sobre las estadísticas y la reputación, lo que también dejó fuera a estrellas como Foden y Palmer.
El técnico alemán lo explicó así: «¿Significa esto que los otros chicos que has mencionado hicieron algo mal? No. Para algunos de ellos, es solo una cuestión de posición; también intentamos tener una plantilla equilibrada y no traer a cinco números 10 y hacerles jugar fuera de su posición, porque ¿a quién le haríamos un favor? ¿Al jugador o a nosotros mismos? No lo creo». Para Gibbs-White, un posible fichaje por el Arsenal podría ser la forma perfecta de demostrar que el seleccionador de Inglaterra se equivoca.