El Arsenal incluye a Morgan Gibbs-White en su lista de fichajes, mientras Mikel Arteta busca reforzar el ataque del campeón de la Premier League

Si el fichaje de Rogers se complica, el Arsenal ve a Gibbs-White como alternativa, según SunSport. El capitán del Forest marcó 18 goles esta temporada y llevó a su equipo a las semifinales de la Europa League, donde perdió contra el Aston Villa de Rogers.

Sus 15 tantos en la Premier le situaron como el segundo inglés más goleador, solo por detrás de Ollie Watkins (Aston Villa). A pesar de su éxito con el club, sufrió una gran decepción cuando Thomas Tuchel no le incluyó en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. El mediapunta expresó su frustración: «Sé que he hecho más que suficiente para estar en la convocatoria. Me he ganado la antipatía de alguien».