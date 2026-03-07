El Arsenal hace historia con la titularidad del joven Max Dowman en un once repleto de juventud en el partido de la FA Cup contra el Mansfield

En agosto del año pasado, Arteta elogió el excelente trabajo realizado por la academia del club, diciendo: «Esto demuestra el arduo trabajo que se ha realizado en la academia a lo largo de los años.

Especialmente porque estos jugadores están entrando en el primer equipo y rindiendo al más alto nivel sin tener ninguna experiencia profesional. Y eso es muy diferente de otros jugadores de grandes clubes que juegan con 17, 18, 19 o 20 años y tienen mucha experiencia previa, habiendo jugado en varios equipos.

Así que, una vez más, esto demuestra lo que ha hecho la academia, la preparación de estos jóvenes jugadores, su madurez y también la calidad que tenemos en esta plantilla para apoyar a los jóvenes, de modo que se sientan cómodos y rindan inmediatamente al más alto nivel. Por lo tanto, es un mérito de todos los que forman parte del club».