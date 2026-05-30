«¡El Arsenal fue "castigado"!»: Samir Nasri critica al árbitro por sus decisiones en la final de la Liga de Campeones, pero niega que el penalti en la prórroga fuera un «escándalo»

Tras la final de Budapest, donde Gabriel Magalhães falló el penalti que dio el título al PSG tras un 1-1, Nasri no se mordió la lengua. En el programa «Late Football Club» de Canal+, el exinternacional afirmó que el árbitro se volvió en contra del equipo de Mikel Arteta tras el descanso.

«En la segunda parte, el árbitro pitó sistemáticamente en contra del Arsenal. Les castigó por perder tiempo en la primera parte», declaró Nasri. Los Gunners se habían adelantado pronto gracias a Kai Havertz y pasaron gran parte de la primera parte frustrando al vigente campeón con un bloque defensivo disciplinado, una táctica que, según Nasri, les salió por la culata ante el equipo arbitral.