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Moataz Elgammal

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El Arsenal fijará un precio de transferencia para Gabriel Jesús, cuyo salario de 265 000 libras semanales dificulta su fichaje por Juventus y AC Milan

G. Jesus
Arsenal
Premier League
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Juventus
AC Milán
Serie A

Cada vez es más probable que Gabriel Jesús deje el Arsenal este verano, mientras el club reestructura su ataque. A pesar de su impacto inicial tras llegar del Manchester City en 2022, sus pocos minutos y su alta ficha complican su continuidad. Los Gunners buscan venderlo, atraídos por el interés de la Juventus y el AC Milan.

  • El Arsenal fija el precio por el delantero brasileño

    Según CaughtOffside, Arsenal vendería a Jesús por unos 30 millones de libras este verano. El jugador, de 29 años, fichó el 4 de julio de 2022 y su contrato vence el 30 de junio de 2027. En 122 partidos ha marcado 31 goles y dado 22 asistencias, pero las lesiones de rodilla han mermado su ritmo. Con Viktor Gyokeres y Kai Havertz por delante, su tiempo de juego ha caído. El club quiere venderlo para ganar margen salarial.

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  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Los salarios desorbitados disuaden a los grandes de la Serie A

    Su cláusula de 30 millones de libras es asequible, pero su salario de 265 000 libras semanales dificulta su fichaje. Esta temporada ha jugado 26 partidos, con cinco goles y dos asistencias en 913 minutos. AC Milan y Juventus siguen interesados, y su estilo encajaría en la táctica del calcio; no obstante, sin un importante recorte salarial, el fichaje se antoja complicado.

  • Reestructuración del ataque y posibles destinos

    El Arsenal, en su ambición, podría vender a Jesús y Havertz para fichar al delantero del Atlético, Julián Álvarez. Si no se concreta su traspaso a Europa, Jesús podría volver a Brasil, pues ha expresado su deseo de regresar al Palmeiras.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro al Arsenal?

    Antes de cualquier movimiento de mercado este verano, el Arsenal está totalmente centrado en conseguir un doblete histórico. Líder de la Premier League con 79 puntos, dos por delante del Manchester City, recibe al Burnley el lunes antes de visitar al Crystal Palace el próximo domingo. Después, le espera una final de la Liga de Campeones de gran importancia contra el París Saint-Germain el 30 de mayo.