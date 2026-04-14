El Arsenal «está fuera» de la lucha por el título de la Premier League por sus fracasos en los partidos clave, mientras una leyenda de la liga respalda el cambio de rumbo del Manchester City

La lucha por el título de la Premier League dio un giro este fin de semana: el Arsenal vio reducida su ventaja a seis puntos.

El equipo de Mikel Arteta cayó 2-1 en casa ante el Bournemouth, y el Manchester City respondió con un 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge.

Además, el equipo de Pep Guardiola aún tiene un partido menos, lo que incrementa la presión de cara al duelo del domingo en el Etihad Stadium.

Para Scholes, este giro en los resultados otorga la ventaja psicológica al equipo celeste, cuando la temporada entra en su recta final.







