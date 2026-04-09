El Arsenal escuchará ofertas por Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri y otros tres jugadores, según sus planes de fichajes para el verano

Según la BBC, Arsenal escuchará ofertas por Lewis-Skelly y Nwaneri, dos de sus mayores promesas. Aunque ambos jóvenes han renovado recientemente, el posible “beneficio puro” pesa en la planificación financiera del club, ya que, al haberse formado en Hale End, cualquier ingreso por su traspaso no tendría coste de compra asociado y mejoraría el ratio salarial de la Premier League.

El Borussia Dortmund lidera la puja por Nwaneri, ahora cedido al Marsella, mientras varios equipos de la parte alta de la Premier siguen a Lewis-Skelly. El Arsenal busca obtener al menos 100 millones de libras por ambos, dinero que Arteta planea invertir en un lateral versátil, un centrocampista y un extremo izquierdo.