¡El Arsenal es campeón de la Premier League! Fin a 22 años sin título tras el empate del Manchester City, que corona a los Gunners

El Arsenal ha destacado esta temporada por su disciplina táctica y su gran eficacia en las jugadas a balón parado. Con 18 goles marcados en la Premier League de esta forma, los Gunners han batido el récord de la liga inglesa.

Su última muestra llegó en el duelo contra el Burnley: un centro preciso de Bukayo Saka encontró a Kai Havertz, que cabeceó con fuerza para dar la victoria por 1-0 en el Emirates.



