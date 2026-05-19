¡El Arsenal es campeón de la Premier League! Fin a 22 años de espera tras el empate del Manchester City, que confirma la coronación de los Gunners

El camino del Arsenal hacia el título se basa en disciplina táctica y una gran eficacia en jugadas a balón parado. Esta temporada, los Gunners han marcado 18 goles así, un récord en la Premier.

Su última muestra llegó en el duelo contra el Burnley: un centro preciso de Bukayo Saka encontró a Kai Havertz, que cabeceó con fuerza para dar la victoria 1-0 en el Emirates.



