Arteta parece haber encontrado en Kofane una solución a largo plazo para los problemas del Arsenal en ataque. El jugador de 19 años ha destacado esta temporada en el Bayer Leverkusen, donde ha marcado siete goles y ha dado ocho asistencias en 39 partidos en todas las competiciones. Los Gunners han sido fuertemente vinculados con el fichaje de la estrella de la Bundesliga, y ahora el representante del jugador, Eric Depolo, ha ofrecido información relevante sobre la situación.

«Sí, el interés del Arsenal es real. Al entrenador [Arteta] le gusta mucho», afirmó Depolo en una entrevista con Daily Arsenal. «Hay contacto entre el Arsenal y yo. Pero ahora mismo su prioridad es ganar la liga; a partir de ahí, todo empezará a moverse».