Según Caught Offside, el Arsenal ha contactado al entorno de Güler para ficharlo este verano. Los Gunners llevan tiempo interesados en el jugador de 21 años y ya intentaron incorporarlo en 2025, antes de que el gigante español rechazara la oferta.

Arteta lidera la operación, aprovechando la incertidumbre en el banquillo del Santiago Bernabéu bajo el interino Álvaro Arbeloa. Con el Chelsea atento, el Arsenal quiere actuar rápido para fichar a un jugador que consideran perfecto para su mediocampo en evolución.